NFL vergibt Super Bowl erneut nach Los Angeles

Der Großraum Los Angeles ist in drei Jahren erneut Austragungsort für den Super Bowl.

Das entschied die NFL beim Treffen der Teambesitzer in Dallas. Das SoFi Stadium in Inglewood südlich von Los Angeles bekam den Zuschlag für den Super Bowl LXI.

Zuletzt hatten die Los Angeles Rams dort am Ende der Saison 2021/2022 den Super Bowl LVI gegen die Cincinnati Bengals gewonnen. Insgesamt kommt der Super Bowl zum neunten Mal in den Großraum Los Angeles. Der kommende Super Bowl ist im Februar in Las Vegas. 2025 ist New Orleans Gastgeber, 2026 dann Santa Clara vor den Toren von San Francisco.

(dpa)