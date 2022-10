Rams-Spieler Bobby Wagner tackelt Flitzer - der zeigt ihn an

Es gibt Ideen, die richtig dumm sind – und bei denen demjenigen, der die Eingebung hatte, viel zu spät oder gar nicht auffällt, in welch missliche Lage er sich gebracht hat. Beispiele: ein Elektrogrill in einem Pool. Eine Kakteen-Zucht über der Airbag-Ablage. Mit einem Schalke-Trikot den BVB-Fanblock besuchen.

Eine ungute Idee hatte neulich auch ein Besucher der Partie zwischen San Francisco 49er und den Los Angeles Rams in der NFL. Die beiden American-Football-Teams machten, was American-Football-Teams eben so veranstalten, als kurz vor dem Pausenpfiff ein Zuschauer seine Idee umsetzte, unerlaubterweise das Spielfeld zu betreten und sich mit den Ordnungskräften ein Wettrennen zu liefern. Diese Aktion firmiert in den Sportstadien der Welt unter "Flitzen" und endet eigentlich immer damit, dass der Flitzer irgendwann von der Security gestoppt, von der Polizei aus dem Stadion eskortiert und vom Verein mit einem Stadionverbot belegt wird.

Rams-Profi Bobby Wagner beendete das Treiben des Flitzers abrupt

Dieser Flitzer war aber aus mehreren Gründen anders: Zum einen wollte er mit seiner Aktion auf den Tierschutz aufmerksam machen. Und wohl, um sich die Aufmerksamkeit der Zuschauer und den Respekt der Ordnungskräfte zu sichern, hatte er eine brennende Leuchtfackel dabei. Was aber, wie eingangs erwähnt, nicht sonderlich clever war: Das Prinzip "Flitzen" vor Football-Spielern aufzuführen. Ein wesentlicher Bestandteil des Spiels besteht bekanntermaßen darin, Leute auf unsanfte Weise auf den Boden zu bringen, die vor einem davon laufen – im Grunde wurde das Flitzen hier zur Sportart erkoren.

Bobby Wagner, Linebacker der Los Angeles Rams, sah sich das Treiben einige Sekunden an und schritt dann energisch zur Tat: Mit vier, fünf beherzten Schritten brachte er den Flitzer, der noch dazu auf ihn zulief, zu Boden. Die Videoaufnahmen des Vorfalls wirken wie Bilder eines Verkehrsunfalls in Zeitlupe: Man ahnt, was passiert – kann den Blick aber auch nicht abwenden. Der Flitzer wird zum Gequetschten, das Spiel geht weiter. Dennoch hat der Vorfall nun ein Nachspiel: Der Flitzer hat Bobby Wagner nun wegen Körperverletzung angezeigt. Es wirkt ein wenig so, als ob der Elektrogrill angezeigt wird, der im Pool versenkt wurde.