Reutlinger Marcel Dabo nicht im NFL-Draft ausgewählt

Der Reutlinger Football-Spieler Marcel Dabo ist von keinem Team der nordamerikanischen Profiliga NFL im Draft gezogen worden.

Die Talentauswahl, bei der sich Teams die Rechte an Nachwuchsspielern sichern können, ging über drei Tage und umfasste sieben Draft-Runden sowie insgesamt 262 Spieler. Dabo hatte bei Sichtungen vor dem Draft überzeugt und sich deshalb Chancen ausrechnen können, bei der Talentauswahl gezogen zu werden.

Der 23-Jährige wird nun die Möglichkeit haben, sich über das Förderprogramm für internationale Talente für einen NFL-Vertrag zu empfehlen. Vergangene Saison spielte Dabo für die Stuttgart Surge in der damals neu gegründeten European League of Football (ELF).

Mit Bernhard Raimann ist zum ersten Mal ein Österreicher im NFL-Draft gezogen worden. Die Indianapolis Colts wählten den 24-jährigen Offensivspieler in der dritten Runde an 77. Stelle aus. Raimann war zuvor am College an der Central Michigan University aktiv.

