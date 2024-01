Swift jubelt: Kansas City wirft Bills aus den NFL-Playoffs

Zwei Touchdowns von Travis Kelce sorgen für großen Jubel bei Taylor Swift - und lange Gesichter bei den Buffalo Bills. Erneut sind für sie die Kansas City Chiefs die Endstation in den NFL-Playoffs.

Die Kansas City Chiefs haben in den Playoffs ein weiteres Mal gegen die Buffalo Bills gewonnen und stehen kurz vor einer Rückkehr in den Super Bowl. Die Titelverteidiger holten im ersten Auswärts-Playoff-Spiel in der Karriere von Quarterback Patrick Mahomes ein 27:24 gegen die Bills. Mahomes warf zwei Touchdown-Pässe - beide zu seinem Kumpel Travis Kelce, dessen Freundin Taylor Swift in einer Loge jubelte.

Die Chiefs treffen im Finale der American Football Conference am kommenden Sonntag nun auf die Baltimore Ravens. Der Sieger dieser Partie steht am 11. Februar im Super Bowl und spielt in Las Vegas gegen den Gewinner des Duells zwischen den San Francisco 49ers und den Detroit Lions um den Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown.

Für die Bills waren die Chiefs zum dritten Mal in den vergangenen vier Jahren die Endstation in den Playoffs. Erstmals war das Team um Quarterback Josh Allen dabei Gastgeber, konnte den Heimvorteil aber nicht nutzen. Buffalo ging beim 3:0, 10:3, 17:13 und 24:20 zwar insgesamt vier Mal in Führung, die Chiefs fanden aber jedes Mal eine Antwort und machten der von Verletzungen geplagten Defensive das Leben schwer. Eine von Tyler Bass vergebene Field-Goal-Chance aus 44 Yards nahm den Bills 107 Sekunden vor dem Ende der Partie alle Chancen.

