Taylor Swift im Super-Bowl-Stadion angekommen

Samstagabend Konzert in Tokio, Sonntag beim Super Bowl in Las Vegas: Taylor Swift hat ihre lange Reise beendet und ist mit zwei weiteren Stars im Stadion angekommen.

Pop-Superstar Taylor Swift verfolgt den Super Bowl live aus dem Stadion in Las Vegas. Gut zwei Stunden vor Beginn der Football-Partie zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers veröffentlichte die NFL ein Video der 34-Jährigen auf X (ehemals Twitter) und verkündete die Ankunft der Freundin von Chiefs-Profi Travis Kelce. "Taylor Swift ist hier mit Ice Spice und Blake Lively", hieß es zu dem Video. Ice Spice ist wie Taylor Swift Musikerin, Lively ist Schauspielerin und Model. Swift trug eine dunkle Hose und ein dunkles Oberteil und dazu eine rote Jacke über der Schulter.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Ob Swift es rechtzeitig zu Super Bowl LVIII nach Las Vegas schaffen würde, war seit der Qualifikation der Chiefs ein großes Thema. Noch am Samstagabend spielte sie ein Konzert in Tokio. Wegen der großen Zeitverschiebung und mithilfe eines Privatjets war sie aber bereits am Samstag in Los Angeles angekommen. Von dort sind es etwa 70 Flugminuten in die Glücksspielmetropole im US-Bundesstaat Nevada.

Swift und Kelce sind seit vergangenem Jahr liiert. Die 34-Jährige hat zahlreiche Partien der Chiefs im Stadion besucht und der National Football League damit große Aufmerksamkeit beschert. Viele der Millionen Fans von Swift schauen NFL-Partien. Laut einer Studie hat die Künstlerin der Liga und den Chiefs seit September einen Marketinggegenwert von 331 Millionen US-Dollar beschert.

(dpa)