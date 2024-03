Große Gefühle und ein Star, der ins Grübeln kommt

Zunächst tat sich Tom Brady mit dem Karriereende schwer. Nach seiner ersten Ansage war der Quarterback 40 Tage später wieder zurück. Beim zweiten Mal war er konsequenter.

Tom Brady drückte genau rechtzeitig auf den Knopf. Er hatte sich mit seinem Mobiltelefon selbst gefilmt, eine knappe Minute lang. Als die Stimme stockte und die ersten Tränen auf dem Weg waren, stoppte er. Er verabschiedete sich noch kurz, das war es. Ein zweites Mal hatte der Football-Star seine Karriere Anfang Februar 2023 beendet. Exakt ein Jahr nach seiner ersten Ankündigung.

2022 war der Abschied tränenreich gewesen. Ein emotionaler Moment, den die US-Amerikaner so sehr lieben. Kitschig muss es schon irgendwie sein. Brady weiß das und erfüllte diese Erwartungen im Februar 2022. Mit großem Tamtam verkündete er, dass es genug sei mit dem ewigen Footballspielen. Dass sieben Super-Bowl-Triumphe ein ausreichendes Zeugnis einer einzigartigen Karriere sind. Zehnmal hatte er sogar im Finale gestanden.

2020 hatte er die New England Patriots verlassen, nach 19 Jahren. Der Quarterback schloss sich den Tampa Bay Buccaneers an, was dem Team aus Florida einen deutlichen Entwicklungssprung verschaffte. Plötzlich war die zuvor dem unteren Feld der nordamerikanischen Football-Profiliga NFL zugehörige Mannschaft ein Titelkandidat. Und siehe da, 2021 triumphierten die Buccaneers tatsächlich. Brady sei Dank. Auf den letzten Metern seiner Karriere hatte er bewiesen, dass er auch fern seiner Patriots Erfolge feiern kann.

Nach 40 Tagen kommt Quarterback Tom Brady wieder ins Grübeln

Ein Jahr später misslang der erneute Griff nach der Trophäe, sogar recht frühzeitig. Brady nahm das zum Anlass, sich zu verabschieden. Von den Buccaneers, von der NFL, von seiner Football-Karriere. Der bislang beste Quarterback der Geschichte ging. Für immer, das war die Idee. 40 Tage später war alles anders. Brady war ins Grübeln gekommen, so ganz ohne Football kann der Alltag langweilig werden. Er war gerade mal 44 Jahre alt, ihn beschlichen Gedanken, dass ein bisschen Bälle werfen nicht schädlich sein kann. Also meldete er sich zurück.



Es waren turbulente Tage und Monate für den Quarterback. Sein sportliches Comeback wurde von einer privaten Trennung begleitet. Im Oktober 2022 ließ er sich von Gisele Bündchen scheiden. Der Rücktritt von seinem Rücktritt soll einer der Gründe gewesen sein, hieß es lange Zeit. Später aber erklärte das Supermodel aus Brasilien in einem Interview mit Vanity Fair: "Eine Ehe entsteht oder zerbricht nicht über Nacht, das dauert Jahre. Ich habe ihn immer angefeuert und hätte für immer weitergemacht." Die Scheidung sei "Teil eines viel größeren Puzzles", fügte sie an.

Dass Brady tatsächlich noch einmal auf die NFL-Bühne zurückkehrte, war also nicht ausschlaggebend für die Trennung. Wirklich viel gebracht hat die Rückkehr ihm allerdings auch nicht. Er erreichte mit Tampa zwar die Play-offs, dort war allerdings in Runde eins gegen die Dallas Cowboys Schluss. Er spielte mit den Buccaneers in München, was zumindest für die deutschen Fans ein großer Gewinn war. Sie durften diesen Ausnahmekönner live spielen sehen. Sonst aber viel Durchschnitt im letzten Jahr einer außergewöhnlichen Karriere.

Richtig schwergefallen dürfte Brady daher der zweite Rücktritt nicht sein. Im Februar 2023 nahm er also sein Handy, startete die Aufnahme und sprach: "Ich will gleich zum Punkt kommen: Ich höre auf, endgültig diesmal. Ich weiß, dass es beim letzten Mal ein großes Tamtam gegeben hat. Als ich heute Morgen aufgewacht bin, habe ich gedacht: Ich drücke jetzt einfach auf den Aufnahmeknopf und lasse euch das wissen." Ein paar weitere Worte noch, dann war Schluss. Brady stand irgendwo an einem Strand, der Wind fegte ihm um die Ohren.

American Football: Tom Brady ergriff seine Chance konsequent

Brady hat Maßstäbe gesetzt. Er hat gezeigt, dass Begabung nicht alleine ausschlaggebend sein muss. Natürlich hatte er viel Talent, wohl mehr als die meisten anderen Sportler, die sich in der Kunst des Spielgestalters im American Football versuchten. Brady aber arbeitete ebenso hartnäckig wie diszipliniert. Seine Fitnesswerte waren immer top, auch weil er sich eigene Diätpläne ausdachte. Und Brady hatte einen klaren Plan. Er hatte sicherlich das Glück, am richtigen Platz, zur richtigen Zeit gewesen zu sein. Er ergriff aber auch seine Chance konsequent.

Der heute 46-Jährige wusste genau, dass ein guter Quarterback alleine nicht reicht, soll am Ende tatsächlich ein Super-Bowl-Triumph im Lebenslauf stehen. Also nahm sich Brady bei seinen Gehaltsvorstellungen zurück, weshalb er nie der am besten verdienende NFL-Profi war. So stellte er sicher, dass seine Klubs noch ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung hatten, um die Mannschaft um Brady herum schlagkräftig zu gestalten. Eine Taktik, die mehrmals aufging. Sieben Titel in der besten Football-Liga der Welt sind Beleg genug.