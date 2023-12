Trotz Unterstützung von Swift: Chiefs verlieren NFL-Spiel

Auch die Unterstützung von Pop-Superstar Taylor Swift auf der Tribüne hat den Kansas City Chiefs nicht geholfen.

Der Super-Bowl-Champion unterlag am ersten Weihnachtsfeiertag den Las Vegas Raiders in der amerikanischen Football-Liga NFL überraschend 14:20 und verpasste damit den vorzeitigen Einzug in die Playoffs. Bei den Gästen überzeugte unter anderem der Stuttgarter Profi Jakob Johnson.

Trotz der dritten Niederlage aus den vergangenen vier Spielen führen die zuletzt schwächelnden Chiefs um Star-Quarterback Patrick Mahomes die AFC West mit neun Siegen und sechs Niederlagen weiter an. Zwei Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde gilt die Qualifikation für die Playoffs als Formsache.

Die Raiders haben trotz ihres siebten Saisonsieges (bei acht Niederlagen) nur noch geringe Chancen, die Playoffs zu erreichen. Das Finale des Superbowls findet in der Nacht vom 11. auf den 12. Februar statt.

(dpa)