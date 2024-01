"American Ice Football": Teilnehmer, Tickets, Sendetermin, Übertragung im TV und Stream

Hier finden Sie Infos rund um "American Ice Football", Teilnehmer, Tickets, Sendetermin und Übertragung im TV und Stream.

Als deutscher Sender der National Football League (NFL) wird RTL auch den Super Bowl im Februar übertragen. Vor dem Großereignis wird sich jedoch ein weiteres Spektakel in der SAP Arena in Mannheim auf dem Feld abspielen, bevor im Anschluss an die Show das größte Public Viewing Deutschlands für den Super Bowl mit über 10.000 Gästen stattfinden wird.

Das Sport-Event "American Ice Football" gibt 30 Prominenten die Möglichkeit, sich in ihren Teams zu beweisen, und auf dem härtesten Spielfeld der Welt, einen Touchdown zu erkämpfen. Insgesamt vier Teams werden gebildet, die profillose Bowlingschuhe und Footballschutzbekleidung tragen. Gerade das Schuhwerk und der eisige Boden unter den Füßen wird den Stars und Sternchen wohl so einige Stürze bieten. Und genau wie beim Super Bowl in den USA soll auch "American Ice Football" zur Unterhaltung eine Halftime-Show bieten. Der Showmaster des Events ist Elton, Kommentator ist Frank Buschmann. Produziert wird das Event von Stefan Raab für Raab TV.

Doch wann genau findet das Event statt? Welche Promis nehmen teil? Wann und wo wird es im TV oder Stream übertragen? Und wo kriegen Sie Tickets für das Live-Event? Diese Fragen beantworten wir Ihnen in diesem Artikel.

"American Ice Football": Das sind die Teilnehmer

Obwohl einige Namen mit dabei sind, haben sich bereits andere Promis doch noch umentschieden und ihren Beitritt abgesagt. Denn der Kampf auf Eis erwartet von den Teilnehmern Sportlichkeit und Härte. Doch viele Promis sind noch im Rennen. Hier finden Sie die Namen der Teilnehmer in einer Übersicht:

Timur Ülker

René Casselly

Sharon Battiste

Pascal Hens

Philipp Boy

Kevin Kuske

Christopher Posch

Fabian Hambüchen

Thorsten Legat

Calvin Kleinen

Mimi Kraus

Tobias Wegener

Adriano Salvaggio

Tickets für "American Ice Football"

Sie möchten das Sport-Event "American Ice Football" live in der SAP Arena in Mannheim mitverfolgen und anschließend sogar am Public Viewing des Super Bowls teilnehmen? Dann können Sie sich jetzt schon Tickets sichern. Die Preise sind abhängig von der jeweiligen Ticketkategorie. Die günstigste Kategorie bietet Tickets ab 22,06 Euro pro Person. Weitere Informationen zu den Ticketpreisen und zum Saal finden Sie auf der Webseite des Eventveranstalters.

"American Ice Football": Das ist der Sendetermin

Da im Anschluss ein Public-Viewing-Event für den Super Bowl geplant ist, findet das Sport-Event am Tag des Super Bowls statt. Dieser ist für den 11. Februar 2024 angesetzt. "American Ice Football" wird an diesem Abend um 20.15 Uhr zur Primetime direkt vor dem Super Bowl übertragen.

"American Ice Football": am 11. Februar, um 20.15 Uhr

Übertragung im TV und Stream von "American Ice Football"

"American Ice Football" ist am 11. Februar 2024 ab 20.15 Uhr bei RTL im linearen Fernsehen und auf dem sendereigenen Streamingdienst RTL+ im Stream zu sehen. Danach wird der Super Bowl auf dem Sender und im Stream live ausgestrahlt. Um den Stream auf RTL+ zu verfolgen, benötigen Sie ein Abonnement. Monatlich kostet ein Premium-Abo aktuell 6,99 Euro (Stand Januar 2024). Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Anbieters. Über RTL+ haben Sie auch Zugriff auf einige Spiele der NFL im Stream.