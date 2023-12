63:21 in der NFL: Raiders holen Rekordsieg gegen Chargers

Am Sonntag gelangen den Las Vegas Raiders überhaupt keine Punkte - nun stellt das Team um den Stuttgarter Jakob Johnson einen Rekord auf. Beim 63:21 gegen die Chargers klappt lange quasi alles.

Mit dem deutschen Football-Profi Jakob Johnson haben die Las Vegas Raiders beim 63:21 gegen die Los Angeles Chargers so viele Punkte erzielt wie noch nie zuvor in ihrer NFL-Geschichte.

Aus sieben der ersten neun Angriffe machten die Gastgeber einen Touchdown. Vier Tage zuvor waren die Raiders beim 0:3 gegen die Minnesota Vikings noch nicht mal zu einem Field Goal gekommen.

Der Stuttgarter Johnson betonte die Besonderheit des Ergebnisses. "Solche Nächte kriegst du nicht viele in der NFL, das musst du genießen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Er war am Spieltag erneut in den aktiven Kader befördert worden und hatte am überragenden Start der Raiders großen Anteil. Mit guten Blocks erarbeitete er seinen Mitspielern einen Tag vor seinem 29. Geburtstag die entscheidenden Räume. "Wir haben vom ersten Drive an unser Spiel durchgezogen, da kannst du ein Momentum aufbauen und das ist uns gelungen", sagte er.

Johnson war im November zunächst entlassen worden und steht inzwischen für den Trainingskader der Raiders unter Vertrag. "Wenn es für das Team vorteilhaft ist, dass ich spiele, bin ich dabei. Wenn nicht, dann nicht. Ich nehme das Tag für Tag, Woche für Woche, wie ich das auch die Tage davor gemacht habe", sagte er. "Ich hoffe, dass ich noch ein paar Möglichkeiten kriege mit den Jungs hier zu spielen, weil als Mannschaft zusammenzuspielen einfach richtig Spaß macht."

Bis zum 49:0 kamen die Chargers überhaupt nicht in die Partie. Den zweiten und dritten Touchdown kassierten die Gäste nach verlorenen Bällen, der Job von Brandon Staley als Cheftrainer in Los Angeles dürfte in den kommenden Tagen zur Debatte stehen. Beide Mannschaften waren mit fünf Siegen und acht Niederlagen in die Partie gestartet. Die Raiders hatten zuvor drei Niederlagen in Serie kassiert. Theoretisch haben die Raiders mit nun sechs Siegen weiter Chancen auf die Playoffs.

(dpa)