Eine Sau namens Schweinhaus

Clemens Tönnies gibt seinen Schweinen bestimmt keine Namen. Das hat pragmatische Gründe. Zum einen baut man durch die Namensgebung eine Beziehung zu einem Lebewesen auf, und als Tiermassen-Schlachter (oder Massentier-Schlachter?) könnte das hinderlich sein. Auf der anderen Seite sind auch einem kreativen Menschen wie Tönnies Grenzen gesetzt, bei rund 20.000 bolzengeschossenen Schweinen am Tag ist eine unterscheidbare Namensgebung da kaum möglich.

Dieses Problem hatten die Förster nordwestlich von Berlin nicht. Das Wildtiergehege am Tegeler See stand für einige Monate aufgrund der Wild- und Rinderseuche leer. Dann zog ein Wildschweinpärchen ein. Die Förster entschieden sich, Namensvorschläge über die sozialen Medien zusenden zu lassen. Namen sind Geschmackssache. Ein Satz wie ein Wildschweinbraten. In den frühen 90er-Jahren entschieden sich viele Eltern, ihren männlichen Nachwuchs „Kevin“ rufen zu wollen. Wegen dieses Knirpses, der sich erst allein zu Hause und dann in New York zweier Gangster erwehrt. Später nannten sie neugeborene Söhne Lionel, weil ein Argentinier mit gleichem Vornamen ganz vorzüglich kicken kann.

Amy Schweinhouse und Keiler Minogue: Cordon bleu, sagt der geneigte Metzger

Nun dilettieren hackstöckige Lionels auf den Sportplätzen der Republik, während die verhaltensoriginellen Kevins immerhin nicht mehr Lehrer entnerven – sondern Arbeitgeber. Die Förster entschieden sich für Keiler Minogue und Amy Schweinhouse. Das darf als gelungene Namensgebung gelten. Dass des Keilers Namen bei einer Sängerin entlehnt ist, dürfte ihn nicht stören. Schweine werden selten gefragt, ob sie sich männlich oder weiblich lesen. Da kann man nur sagen: Chapeau! Nicht zu verwechseln mit: Cordon bleu.