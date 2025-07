Wie Mathe in der sechsten Stunde – nur noch schlimmer

Mathematik, Donnerstag, sechste Schulstunde. 45 Minuten, die eine Ahnung der Ewigkeit erlangen lassen. Zwei Wochen Urlaub auf Sardinien wiederum vergehen wie im Flug. Geisteswissenschaftler und Physiker beschrieben wort- und faktenreich die Relativität der Zeit. Durchdrungen aber haben sie lediglich die im Moment lebenden Kinder. Sei es in der Badewanne oder an der Playstation. All das nur Flügelschläge der Unendlichkeit. Wie gern nur hätte Amanda Anisimova am Samstag diesem unter dem Namen „Zeit“ firmierenden Biest die Flügel ausgerissen. Auf dass es einen Zeitsprung gesetzt hätte. 57 Minuten hätten gereicht. Das sind auch nur 12 Minuten mehr als Mathe in der sechsten Stunde, aber ein Aussetzen dieser kurzen Spanne hätte Anisimova schon genügt.

Iga Swiatek benötigte gerade mal besagte 57 Minuten, um ihre bemitleidenswerte Gegnerin im Wimbledon-Finale zu bezwingen. 6:0, 6:0 - in Fachkreisen wird das Ergebnis Brille genannt. Was übrigens nichts damit zu tun hat, dass brilliert wird. Eine Brille wird im Profibereich selten genug und in Grand-Slam-Endspielen so gut wie gar nicht verteilt. Bis zur Niederlage Anisimovas am Samstag hatte nur Natallja Zwerawa eine derartige Demütigung erlitten. Steffi Graf hatte sie 1988 in Paris vom Sandplatz gefegt und dafür lediglich 32 Minuten gebraucht. Möglicherweise aber war Zwerewa auch nicht weniger unglücklich als Anisimova, nur weil sie 25 Minuten kürzer vermöbelt wurde. Mike Tyson hat dereinst manchmal nicht einmal eine Minute gebraucht, um seine Gegner ernsthaft zu verletzen. Man stelle sich vor, man hätte ihm eine Schulstunde Zeit gegeben, Gegner durch den Ring zu prügeln. Möglicherweise aber fühlte sich Tyson auch oft genug von den Grundrechenarten unfair behandelt.

Was machen schon 57 verkorkste Minuten

Leben und Zeit bestehen aus Geben und Nehmen. Auch das folgt subjektiver Relativität. Wenn ein Elternteil dem übellaunigen Schratz Zeit gibt, seine Missetaten zu überdenken, empfindet dieser seinen Hausarrest als Zeitraub. Anisimova hätte wenig dagegen gehabt, wäre ihr jene knappe Stunde am Samstag geraubt worden. Wo hingegen sie aber wohl die vergangenen zwei Wochen gerne wieder und wieder erleben möchte. Schließlich schlug sie sich erstmals in das Finale eines Grand-Slam-Turniers durch. Das ist – relativ wie absolut gesehen – eine herausragende Leistung. Da hat sie das Beste aus ihrer Zeit gemacht. Was machen da schon 57 verkorkste Minuten? Das ist ja nicht mal eine Doppelstunde Mathematik.