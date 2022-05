Rüdiger steht im Champions-League-Team der Saison

Die UEFA hat ihr Champions-League-Team der Saison bekanntgegeben. Darin findet sich mit Antonio Rüdiger auch ein DFB-Akteur. Die Bundesliga geht leer aus.

Als einziger Deutscher hat Antonio Rüdiger den Sprung in die Champions-League-Mannschaft der Saison der UEFA geschafft. Unter den Glücklichen befindet sich kein Bundesliga-Akteur, nachdem lediglich der FC Bayern München die Vorrunde überstanden hatte und im Viertelfinale am FC Villarreal gescheitert war.

Rüdigers Nebenleute spielen allesamt für den FC Liverpool, der am Samstagabend im Finale von Paris mit 0:1 gegen Real Madrid unterlag. Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk und Andy Robertson wurden neben dem Profi des FC Chelsea vom Team des Technischen Beobachtergremiums der UEFA in die Elf berufen. Die Auswahl beruht auf den Leistungen in der Königsklasse in der abgelaufenen Saison.

Video: SID

Courtois im Tor - Modric im Mittelfeld

Im Tor steht der auch im Endspiel überragende Thibaut Courtois von Champion Real Madrid. Das Mittelfeld bilden Kevin De Bruyne von Manchester City, Fabinho vom FC Liverpool und Luka Modric von Real Madrid.

Im Angriff agieren Final-Siegtorschütze Vinicius Junior und sein Teamkollege Karim Benzema sowie Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain. Damit stellen beide Endspielteilnehmer jeweils vier Akteure.

Als Spieler der Saison wurde der 15-malige Torschütze Benzema ausgewählt, Vinicius Junior ist der Nachwuchsspieler der Saison. Der Brasilianer traf insgesamt viermal. (mit dpa)