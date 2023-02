Ski-Alpin-WM heute am 15.2.23 live im Free-TV und Stream - Übertragung beim Parallel-Rennen der Damen

Bei der Ski-Alpin WM 2023 finden heute, 15.2.23, die Parallel-Rennen der Damen statt. Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung der Rennen live im Free-TV und Stream.

Die Ski-Alpin Weltmeisterschafft findet 2023 in Frankreich statt - genauer genommen in Courchevel und Méribel im Südosten des Landes. Hier liegt das Skigebiet Trois Vallées. Die drei Täler bilden mit rund 600 Pistenkilometern und 159 Liften das größte Skigebiet in ganz Frankreich. Seit dem 6. Februar werden hier die WM-Wettkämpfe in den verschiedenen Disziplinen ausgetragen. Die Weltmeisterschaft läuft noch bis zum 19. Februar.

Eine der Disziplinen, in denen die Athleten gegeneinander antreten, ist das Parallel-Rennen. Dabei gibt es zwei getrennte Wettkämpfe für die Männer und Frauen. Im Folgenden finden sich alle Informationen rund um die Übertragung des Rennens der Damen live im Free-TV und Stream sowie die Liste der Starterinnen.

Damen-Parallel-Rennen bei der Ski-Alpin WM 2023: Termin und Uhrzeit

Das Rennen ist für den 15.03.2023 angesetzt. Los geht es planmäßig um 12 Uhr.

Bei der WM 2021 in Cortina d'Ampezzo in Italien wurden die Podestplätze folgendermaßen verteilt:

1. Platz: Marta Bassino (ITA)

2. Platz: Katharina Liensberger (AUT)

3. Platz: Tessa Worley (FRA)

Die deutschen Starterinnen schafften es 2021 beim Parallel-Rennen der Damen nicht unter die Top 10. In diesem Jahr gilt dagegen eine von ihnen sogar als Favoritin: Rennfahrerin Lena Dürr. Neben ihr sehen Experten auch wieder Marta Bassino (ITA) und Katharina Liensberger (AUT) als Favoritinnen. Aber auch Paula Moltzan ( USA), Wendy Holdener (SUI), Thea Louise Stjernesund (NOR) und Sara Hector (SWE) gestehen sie gute Chancen aufs Podest zu.

Übertragung live im Free-TV und Stream beim Parallel-Rennen der Damen

Alle Wettkämpfe der alpinen Ski-WM gibt es im Free-TV zu sehen: Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen die Rennen abwechselnd. Auch beim Spezialisten Eurosport kann man die WM kostenlos im Free-TV verfolgen. Für alle, die sich nicht vor den klassischen Fernsehbildschirm setzen können oder möchten, gibt es noch eine weitere Alternative: Sowohl ARD als auch ZDF übertragen das Programm auch als kostenlosen Live-Stream - verfügbar über die jeweilige Mediathek.

Ein Überblick über die Übertragung des Damen-Parallelrennens bei der Ski-Alpin-WM 2023:

Termin: 15. Februar 2023

15. Februar 2023 Zeit: 12 Uhr

12 Uhr Übertragung im Free-TV: ARD , Eurosport1

, Eurosport1 Übertragung im Live-Stream: ARD-Mediathek, discovery+

Der Sender Eurosport zeigt das Rennen von 12 bis 13 Uhr. Um 13 Uhr wechselt die Übertragung in die ARD.

Gleichzeitig gibt es bei der Ski-Alpin-WM 2023 eine Übertragung vom Parallel-Rennen der Herren.

Ski-Alpin WM 2023: Starterliste beim Parallel-Rennen der Frauen

So sieht die Starterliste der Qualifikation in der Übersicht aus: