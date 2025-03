Arminia Bielefeld – Bayer Leverkusen live im Free-TV und Stream: Übertragung des DFB-Pokal-Halbfinales

Das runde Leder rollt nur noch im Quartett: Der DFB-Pokal steuert auf die entscheidende Phase zu, die vier Halbfinal-Partien stehen an. Das zwischendrin etwas schwächelnde Duell zwischen Außenseitern und Favoriten hat mittlerweile wieder heftig an Fahrt aufgenommen, denn Drittligist Arminia Bielefeld trifft auf den Bundesliga-Hochkaräter und Double-Sieger Bayer 04 Leverkusen. David gegen Goliath reloaded: Leverkusen gilt spätestens seit dem Achtelfinalerfolg gegen den FC Bayern München als Top-Favorit auf den Titel. Der vermeintliche Underdog Bielefeld hingegen sorgt in dieser Pokalsaison für Furore: Der Drittligist setzte sich überraschend gegen Hannover 96, Union Berlin und zuletzt Werder Bremen durch. Hochspannung pur, oder?

Diese Teams sind noch im Rennen:

Arminia Bielefeld (3. Liga)

VfB Stuttgart (Bundesliga)

Bayer 04 Leverkusen (Bundesliga)

RB Leipzig (Bundesliga)

Wann findet das Halbfinalspiel zwischen Arminia Bielefeld und Bayer Leverkusen statt? Wie läuft die Übertragung? Gibt es die Partie auch im Free-TV zu sehen? Wir möchten unser Wissen gern mit Ihnen teilen.

Arminia Bielefeld – Bayer Leverkusen im DFB-Pokal 24/25: Termin und Anstoß des Halbfinalspiels

Laut Spielplan des DFB-Pokals 2024/25 empfängt Arminia Bielefeld am Dienstag, 1. April 2025, Bayer Leverkusen in der heimischen SchücoArena auf der Bielefelder Alm, die ungefähr 27.000 Zuschauer fasst. Auch in den übrigen deutschen Fußball-Wettbewerben läuft die zweite Saisonhälfte auf Hochtouren: Bundesliga, 2. Liga und dritte Liga befinden sich schon längst in der Rückrunde.

Bielefeld gegen Leverkusen live im Free-TV und Stream: Übertragung des Halbfinales im DFB-Pokal 24/25

Die Übertragungsrechte für den DFB-Pokal 2024/25 sind zwischen Sky, ARD und ZDF aufgeteilt. Sky besitzt die Exklusivrechte für die vollständige Live-Übertragung sämtlicher Partien. Dafür ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich, das mit dem Sport-Paket ab 25 Euro pro Monat verfügbar ist. Wer zusätzlich die Bundesliga und die 2. Bundesliga sehen möchte, kann ein erweitertes Paket für monatlich 35 Euro wählen (Stand: März 2025).

ARD und ZDF übertragen insgesamt 15 ausgewählte Pokalspiele im frei empfangbaren Fernsehen. Dazu gehören beide Halbfinal-Partien sowie das Finale am 24. Mai 2025. Damit sind alle Begegnungen der letzten Runden für Zuschauer ohne Pay-TV-Abo zugänglich – darunter eben auch das mit besonderer Spannung erwartete Duell zwischen Arminia Bielefeld und Bayer Leverkusen.

Die Übertragungsrechte für die Bundesliga, die 2. Bundesliga und die dritte Liga liegen bei anderen Sendern oder Plattformen und sind unabhängig von den DFB-Pokal-Übertragungen.

Hier kommen alle Informationen zur Übertragung des Pokalspiels im Überblick:

Spiel: Arminia Bielefeld gegen Bayer 04 Leverkusen, DFB-Pokal 24/25, Halbfinale

Datum: Dienstag, 1. April 2025

Uhrzeit: 20.45 Uhr

Ort: SchücoArena, Bielefeld

Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: ARD , Sky

Bielefeld vs. Leverkusen im DFB-Pokal 24/25: Gesamtbilanz der beiden Teams

Den Kollegen von fussballdaten.de verdanken wir diese Infos: Arminia Bielefeld und Bayer Leverkusen trafen in ihrer bisherigen Historie ein halbes Hundert Mal aufeinander. Die Bilanz spricht für die Werksmannschaft, die 21 Siege verbuchen konnte, während Bielefeld sechzehnmal als Sieger vom Platz ging. 13 Begegnungen endeten also unentschieden.

In der Bundesliga standen sich die beiden Teams 32 Mal gegenüber, wobei Leverkusen mit 13 Siegen gegenüber neun Erfolgen der Arminia die Nase vorn hat. Die Tordifferenz im deutsche Fußball-Oberhaus fällt mit 48:32 ebenfalls zugunsten der Leverkusener aus. Auch die jüngeren Duelle endeten jeweils pro Bayer: In der Bundesliga-Saison 2021/22 gewann das Team vom Rhein am 7. Spieltag mit 4:0 in Bielefeld, in der darauf folgenden Spielzeit mit 3:0 auf eigenem Platz. Noch ein kurzer Blick etwas weiter zurück: Am 25. Spieltag der Saison 20/21 siegte die Arminia: 2:1 in der BayArena, am 14. März 2021.