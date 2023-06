Arminia Bielefeld - SV Wehen live im Free-TV und Stream: Relegation zur 2. Liga 2023

Arminia Bielefeld und Wehen-Wiesbaden treffen im Rückspiel der Relegation zur 2. Liga 2023 aufeinander. Wir haben alle Infos rund um Termin und Übertragung.

Das Hinspiel ist bereits gespielt, zur Hälfte ist die Relegation zur 2. Liga 2023 schon bestritten - aber eben nur zur Hälfte. Noch ist also nicht sicher, wer als Sieger aus der Relegationsrunde hervorgeht, denn dafür müssen sich die Vereine erst noch im Rückspiel messen.

Während sich in der Relegation zur Bundesliga der Hamburger SV und der VfB Stuttgart begegnen, stehen sich in der Relegation zur 2. Liga Arminia Bielefeld und der SV Wehen-Wiesbaden gegenüber. Bielefeld ist nach dem letzten Spieltag in der 2. Bundesliga auf Platz 16 gelandet und muss damit in der Relegation 2023 darum kämpfen, im nächsten Jahr wieder in der zweithöchsten Fußballliga in Deutschland auflaufen zu dürfen. Im Normalfall würde Arminia gegen den Drittplatzierten aus der 3. Bundesliga antreten. Doch hier greift in diesem Jahr eine Sonderreglung: Denn eigentlich hat der SC Freiburg II die Saison in der 3. Liga auf Tabellenplatz 3 abgeschlossen. Da die erste Mannschaft der Freiburger allerdings in der Bundesliga spielt, darf ihr zweites Team nicht in die 2. Liga aufsteigen. Freiburg II wurde also bei der Auswahl für die Relegationsspiele übergangen und stattdessen kommt Tabelleplatz Nr. 4 zum Zug - und das ist in diesem Jahr der SV Wehen-Wiesbaden.

Das Hinspiel in der Relegation zwischen Arminia Bielefeld und dem SV Wehen-Wiesbaden fand bereits am 2. Juni 2023 statt. Weitere Infos finden Sie hier: SV Wehen - Arminia Bielefeld: Aufstellung, Spielstand und Ergebnis. Sie wollen wissen, wann genau das Rückspiel stattfindet und wie Sie das Match verfolgen können?

Arminia Bielefeld vs. SV Wehen-Wiesbaden: Termin und Uhrzeit des Rückspiels in der Relegation 2023

Das erste Match im Kampf um die Relegation haben die beiden Mannschaften schon bestritten: Bereits am 2. Juni 2023 standen sich Arminia Bielefeld und der SV Wehen-Wiesbaden in der Hinrunde der Relegation gegenüber. Und hierbei gelang dem Team aus Wiesbaden die Überraschung: 4:0 siegten sie gegen die Bielefelder. Endgültig entschieden ist damit aber noch nichts, schließlich steht die Rückrunde ja noch aus.

Rückspiel Relegation zur 2. Liga: 6. Juni 2023, 20.45 Uhr

Arminia Bielefeld vs. SV Wehen-Wiesbaden live im Free-TV und Stream: Übertragung der Relegation

Die Relegation gibt es entgegen der regulären Saison der 2.Liga im Free-TV zu sehen. Der Privatsender Sat.1 zeigt Hin- und Rückrunde der Relegation zur 2. Liga und zwar kostenfrei im linearen TV. Fans können damit auch die Übertragung des Spiels zwischen Arminia Bielefeld und dem SV Wehen-Wiesbaden verfolgen. Die Übertragung auf Sat.1 startet dabei schon etwa eine halbe Stunde vor Anpfiff um 20.15 Uhr.

Die Ausstrahlung im Free-TV bei Sat.1 ist nicht die einzige Möglichkeit, das Relegationsspiel kostenlos zu verfolgen. Schließlich zeigt auch die Streaming-Plattform Joyn die Partie zwischen Bielefeld und Wiesbaden live und kostenlos. Eine weitere Möglichkeit bietet der kostenlose Live-Stream auf ran.de. Hier sind die Fakten zur Übertragung des Rückspiels in der Relegation zur 2. Liga 2023 in der Übersicht:

Spiel: Arminia Bielefeld gegen Wehen-Wiesbaden , Rückspiel Relegation zur 2. Liga 2023

gegen , zur 2. Liga 2023 Datum Montag, 6. Juni 2023

Montag, 6. Juni 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Übertragung im Free-TV: Sat.1

Übertragung im Gratis-Stream: Joyn , ran.de

Übrigens: Genau wie es bei der Auswahl der Teams für die Relegation zur 2. Liga dieses Jahr durch den SC Freiburg II eine besondere Situation gab, so hat sich auch im grundsätzlichen Regelwerk der Relegation eine Besonderheit geändert: Die Auswärtstorregel wurde in der vergangenen Saison abgeschafft.