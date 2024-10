Arminia Bielefeld vs. Union Berlin live im TV und Stream: Übertragung, Uhrzeit und Termin im DFB-Pokal 24/25

Im August wurde der DFB-Pokal 2024/2025 mit der 1. Runde eingeläutet. Nun müssen sich die verbliebenen Mannschaften schon in Runde 2 antreten. Welche Teams dabei aufeinandertreffen und wer in den Genuss des Heimvorteils kommt, wurde wie gewohnt per Losverfahren entschieden. Die Auslosung fand am 1. September 2024 im Fußballmuseum in Dortmund statt.

Eines der insgesamt 18 Pokalspiele in Runde 2 ist die Begegnung zwischen Arminia Bielefeld und Union Berlin. Bielefeld kann sich dabei glücklich schätzen und das Spiel im eigenen Stadion vor heimischer Kulisse austragen. Der Ehrgeiz der Bielefelder dürfte groß sein: Seit der Saison 2017/2018 hat es die Mannschaft, die aktuell in der 3. Liga spielt, nicht weiter als in die 2. Runde des DFB-Pokals geschafft. In Runde 1 des DFB-Pokals 24/25 konnte sich Arminia Bielefeld mit einem 2:0 gegen Hannover 96 für die 2. Runde qualifizieren.

Ein leichtes Spiel dürfte es für die Bielefelder in der anstehenden DFB-Pokal-Runde vermutlich aber nicht werden. Ihr Gegner, der 1. FC Union Berlin, der seit der Saison 2019/20 in der 1. Bundesliga spielt, steht aktuell im oberen Drittel der Tabelle. In der 1. Pokalrunde gelang Union ein Auswärtssieg von 1:0 in Greifswald.

Sie möchten mehr über das Spiel DSC Arminia Bielefeld gegen Union Berlin erfahren? Dann sind Sie hier genau richtig! Wir zeigen Ihnen alle wichtigen Informationen rund um Übertragung im TV und Stream, Termin und Uhrzeit.

Arminia Bielefeld - Union Berlin im DFB-Pokal 24/25: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Auf dem Spielplan des DFB-Pokals 2024/25 sind für die 2. Runde insgesamt 16 verschiedene Begegnungen angekündigt. Eine davon ist die Partie zwischen Bielefeld und Union Berlin. Das Spiel findet am Mittwoch, dem 30. Oktober 2024, statt. Los geht es um 20.45 Uhr in der SchücoArena in Bielefeld.

Bielefeld gegen Union Berlin live im TV und Stream: Übertragung der 2. Runde des DFB-Pokals 24/25

In der aktuellen Saison bleibt Sky die Hauptplattform für die vollständige Übertragung des DFB-Pokals. Der Pay-TV-Sender zeigt alle 63 Spiele des Wettbewerbs, von der ersten Runde bis zum Endspiel. Dazu gehört auch die Begegnung zwischen Arminia Bielefeld und dem 1. FC Union Berlin, die ebenfalls exklusiv bei Sky zu sehen sein wird. Zusätzlich bietet Sky das Spiel im Livestream auf seiner Website an.

Von den insgesamt 63 Partien sind 50 ausschließlich über Sky abrufbar. Das Sky Sport-Paket kostet derzeit 25 Euro monatlich, während die Kombination mit der Übertragung der Bundesliga und der 2. Liga für 35 Euro erhältlich ist. Neben Sky haben auch ARD und ZDF Übertragungsrechte am DFB-Pokal und dürfen pro Saison 15 Spiele live ausstrahlen, darunter beide Halbfinals und das Finale. Um die Ausstrahlung der Spiele in der 3. Liga kümmert sich übrigens hauptsächlich der Anbieter MagentaSport.

Hier finden sie alle wichtigen Eckdaten zum Spiel Arminia Bielefeld gegen Union Berlin kompakt im Überblick:

Spiel: DSC Arminia Bielefeld vs. 1. FC Union Berlin, DFB-Pokal 24/25, 2. Runde

Datum: 30. Oktober 2024

Uhrzeit: 20.45 Uhr

Ort: SchücoArena, Bielefeld

Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky

Bilanz der Teams: DSC Arminia Bielefeld gegen 1. FC Union Berlin im DFB-Pokal 24/25

Das offizielle Datencenter des DFB hat eine ausführliche Übersicht zu der Bilanz der beiden Vereine zur Verfügung gestellt. Das Spiel, welches am 30. Oktober 2024 stattfindet, ist die erste Begegnung der beiden Mannschaften im Rahmen des DFB-Pokals. Zuvor standen sich Arminia Bielefeld und Union Berlin bei der Deutschen Meisterschaft, sowie in der 1. und 2. Bundesliga auf dem Rasen gegenüber. Die letzte Begegnung der zwei Teams war Anfang dieses Jahres im sogenannten Testspiel der Bundesligisten, in dem Union Berlin mit einem Sieg von 2:0 als Sieger vom Platz ging.