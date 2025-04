Arminia Bielefeld – VfB Stuttgart live im Free-TV und Stream: Übertragung des DFB-Pokal-Finales

Bielefeld, dessen pure Existenz immer wieder angezweifelt wird, gibt es tatsächlich: Die ostwestfälische Pudding-Metropole macht seit Wochen die Fußball-Welt narrisch und dürfte spätestens seit dem Halbfinal-Sieg seiner Arminia gegen das favorisierte Team RB Leipzig ohn‘ Unterlass zu härteren Getränken als Red Bull gegriffen haben. Die Sensation ist da, das legendäre „David-gegen-Goliath-Prinzip“ des DFB-Pokals trägt bis ins Berliner Endspiel: Bielefeld gegen Stuttgart. Bisher haben überhaupt erst zwei Drittligisten (damalige Regionalligisten, um genau zu sein) es ins Endspiel geschafft: 2001 Union Berlin, die mit 0:2 gegen Schalke verlor. Und der allererste Verein auf dieser Ruhmes-Liste war im Jahr 1997 Energie Cottbus, der ebenfalls mit 0:2 gegen Stuttgart Zweiter wurde. Ausgerechnet Stuttgart! Hoffentlich sind die Bielefelder nicht abergläubisch.

Das 82. DFB-Pokalfinale zwischen DSC Arminia Bielefeld und VfB Stuttgart findet im Berliner Olympiastadion statt. Beim Treffen der Finalisten am 5. April in Berlin wurden wichtige Entscheidungen zu den Zuteilungen für Mannschaften und Fans getroffen.

Die Anhänger des VfB Stuttgart werden ihre Mannschaft von der Ostkurve aus unterstützen, während die Fans von Arminia Bielefeld rund um das Marathontor positioniert sind. Die Auslosung ergab außerdem, dass die Heimkabine vom VfB Stuttgart genutzt wird. Die Spieler des Bundesligisten treten in weißen Trikots an, während das Team von Arminia Bielefeld in Blau gekleidet ist.

Für die Fanfeiern in der Hauptstadt empfängt Bielefeld seine Anhänger entweder am Hammarskjöldplatz oder am Alexanderplatz. Die Fans des VfB Stuttgart feiern ihr Fanfest am Breitscheidplatz.

Wann findet das Finale zwischen Arminia Bielefeld und dem VfB Stuttgart statt? Wie läuft die Übertragung im TV? Gibt es die Partie auch im Free-TV zu sehen? Hier kommen die Infos.

Arminia Bielefeld – VfB Stuttgart im DFB-Pokal 24/25: Termin und Anstoß des Endspiels

Laut Spielplan des DFB-Pokals 2024/25 treffen die Ostwestfalen und die Schwaben am Samstag, dem 24. Mai 2025, um 20 Uhr, im Berliner Olympiastation aufeinander. Die Arena fasst knapp 75.000 Zuschauer. Auch die übrigen deutschen Fußballwettbewerbe laufen sich für ihre jeweiligen Höhepunkte warm: Bundesliga, 2. Liga und dritte Liga befinden sich schon seit Anfang des Jahres in der Rückrunde.

Bielefeld gegen Stuttgart live im Free-TV und Stream: Übertragung des Finales im DFB-Pokal 24/25

Die Übertragungsrechte des DFB-Pokals 2024/2025 liegen bei Sky sowie den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF. Sky bietet die exklusiven Live-Übertragungen aller Spiele an, wobei ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich ist. Das Sport-Paket beginnt bei 25 Euro im Monat, während ein umfangreicheres Angebot inklusive Bundesliga und 2. Bundesliga monatlich 35 Euro kostet (Stand: April 2025).

ARD und ZDF hingegen zeigen 15 ausgewählte Spiele im frei empfangbaren Fernsehen. Dazu gehören beide Halbfinals sowie – natürlich – das Finale am 24. Mai 2025. Damit können auch Zuschauer ohne Pay-TV-Abonnement Spiele wie das Aufeinandertreffen von Bielefeld und Stuttgart kostenlos verfolgen.

Die Rechte an der Übertragung der Bundesliga, 2. Bundesliga und der dritten Liga sind separat geregelt und unabhängig von den DFB-Pokal-Übertragungen.

Herr kommen alle Informationen zur Übertragung des Pokal-Endspiels im Überblick:

Spiel: Arminia Bielefeld gegen VfB Stuttgart, DFB-Pokal 24/25, Endspiel

Datum: Samstag, 24. Mai 2025

Uhrzeit: 20 Uhr

Ort: Olympiastadion, Berlin

Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: ZDF , Sky

Arminia Bielefeld vs. VfB Stuttgart im DFB-Pokal 24/25: Gesamtbilanz der beiden Teams

Dem Portal fussballdaten.de verdanken wir die folgenden Facts & Figures: Bielefeld und Stuttgart sind sich in ihrer bisherigen Vereinsgeschichte 44 Mal begegnet. Die Bilanz spricht für die Schwaben, die 20 Siege verbuchen konnten, während die Ostwestfalen zwölfmal als Sieger vom Platz gingen. Zwölf der Begegnungen endeten demnach remis. Das Torverhältnis: 75:53 zugunsten des VfB.

Tickets für das DFB-Pokalfinale zwischen Bielefeld und Stuttgart

Die folgenden Informationen stammen von der offiziellen Website des DFB:

Beide Teams erhalten für das Finale ein Kartenkontingent, das über ihre eigenen Verkaufskanäle angeboten wird.

Der öffentliche Ticketverkauf startet am Donnerstag, dem 10. April, um 10 Uhr über das DFB-Ticketportal. Das Verfahren erfolgt nach dem Prinzip „first come, first served“, ohne Bewerbungs- oder Verlosungs-Phase, wie sie in den Vorjahren üblich war. Die Tickets sind in drei Kategorien verfügbar und kosten zwischen 75 und 180 Euro. Pro Bestellung können maximal vier Karten erworben werden. Menschen mit Behinderung können ein spezielles Bestellformular auf der Website nutzen, das dann per E-Mail an den Ticket-Service gesendet wird.

VIP-Tickets sind bereits im DFB-Ticketportal erhältlich. Während der regulären Verkaufsphase der Eintrittskarten ist eine Buchung von VIP-Zugängen im Ticketportal allerdings nicht möglich. Für Bestellungen von mehr als sechs VIP-Tickets oder eine Logenbuchung steht das DFB-Hospitality-Team unter hospitality@dfb.de zur Verfügung. Eine Übersicht der VIP-Optionen findet sich im Hospitality-Angebot.

Der DFB weist ausdrücklich darauf hin, Tickets ausschließlich bei autorisierten Händlern zu erwerben, um Betrug vorzubeugen.