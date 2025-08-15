Arminia Bielefeld – Werder Bremen live im Free-TV und Stream: Termin und Übertragung des DFB-Pokals 25/26

Mitte August startet die 83. Ausgabe des DFB‑Pokals. Es treten insgesamt 64 Teams, von Bundesligagrößen bis zu regionalen Pokalsiegern, gegeneinander an. Dabei wird nicht nur um mehrere Millionen Euro Preisgeld gekämpft, sondern auch um ein Ticket für die Europa-League-Teilnahme. In der ersten Runde sorgen Klassiker wie Bayern gegen Wehen Wiesbaden und BVB bei RWE für Spannung, während der Titelverteidiger VfB Stuttgart bei Eintracht Braunschweig beginnt. Das Ziel für die Kontrahenten: der 23. Mai 2026 und damit das Finale im Olympiastadion Berlin.

Arminia Bielefeld spielt in der Saison 2025/26 in der zweiten Liga. Zuletzt kickte die Mannschaft rund um Trainer Michél Kniat noch in der dritten Liga, konnte sich vorige Saison aber die Spitze der Tabelle und damit den Aufstieg sichern. Mit insgesamt 72 Punkten wurde Arminia Drittliga-Meister der Saison 24/25. Insgesamt lag der Verein mit zwei Punkten Vorsprung vor dem Zweitplatzierten Dynamo und mit ganzen sieben Punkten Vorsprung vor dem Drittplatzierten Saarbrücken.

Werder Bremen tritt auch in der Saison 2025/26 in der Ersten Bundesliga an. Zuletzt erreichte der Verein mit insgesamt 51 Punkten den achten Platz der Tabelle. Damit positionierte das Team sich hinter RB Leipzig und vor VfB Stuttgart. Für die neue Saison gibt es bei Werder einen Trainerwechsel. Horst Steffen wird ab dieser Saison der Nachfolger von Ole Werner.

Der Spielplan des DFB-Pokals 25/26 verrät, dass Arminia Bielefeld und Werder Bremen am ersten Spieltag aufeinandertreffen. Wann findet die Partie statt? Wo wird das Match übertragen? Die Antworten auf diese Fragen finden Sie hier.

Arminia Bielefeld - Werder Bremen im DFB-Pokal 25/26: Termin und Anstoß

Die Partie zwischen Arminia und Werder findet am 15. August 2025 statt. Der Anstoß erfolgt am Abend um 20.45 Uhr in der SchücoArena beim Herausforderer in Bielefeld. Das Stadion hat Platz für etwa 27.332 Gäste.

Arminia gegen Werder live im TV und Stream: Übertragung der 1. Runde des DFB-Pokals 25/26

Die Übertragung des DFB-Pokals übernehmen in der Saison 2025/26 Sky, ARD und ZDF. Den größten Teil strahlt dabei Sky aus. Der Sender zeigt alle 63 Spiele live. Die Free-TV-Sender ARD und ZDF zeigen lediglich 15 besondere Spiele, darunter die Halbfinals und das Finale. Sollten Sie also alle Spiele der DFB-Pokalsaison 25/26 schauen wollen, kommen Sie um ein kostenpflichtiges Abonnement bei Sky nicht herum. Dieses ist aktuell ab 25 Euro pro Monat erhältlich. Für die Partie Arminia Bielefeld gegen Werder Bremen gibt es aber gute Nachrichten. Die Übertragung übernimmt neben Sky auch das ZDF.

Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zum Spiel nocheinmal auf einen Blick:

Spiel: Arminia Bielefeld vs. Werder Bremen (DFB-Pokal 2025/26, 1. Runde)

Datum: Freitag, 15. August 2025

Uhrzeit: 20.45 Uhr

Ort: SchücoArena, Bielefeld

Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky, ZDF-Mediathek

Bielefeld gegen Bremen im DFB-Pokal 25/26: Bilanz der beiden Teams

Laut der Seite fußballdaten.de sind sich Arminia Bielefeld und Werder Bremen bereits 36-Mal auf dem Rasen begegnet. Von den absolvierten Partien gingen 21 Spiele für Bremen aus, 11 für Bielefeld und vier wurden unentschieden beendet. Zur Bestimmung der Favoritenrolle kann man neben der Bilanz den Kaderwert der Teams zu Rate ziehen. Arminia Bielefeld ist derzeit etwa 11,10 Millionen Euro wert. Werder Bremen ist aktuell 122,30 Millionen Euro wert und damit deutlich mehr als der Herausforderer. Anhand der aufgezählten Daten geht Bremen wohl als Favorit ins Rennen. Wirft man aber einen Blick auf Bielefelds Leistung beim DFB-Pokal der letzten Saison, wird deutlich, dass die Mannschaft schon so einige Favoriten aus dem Wettkampf gedrängt hat.