Arminia Bielefeld – Werder Bremen live im Free-TV und Stream: Übertragung des DFB-Pokal-Viertelfinales

Nur noch sechs Teams sind im Rennen: Der DFB-Pokal steuert auf die entscheidende Phase zu, und die verbleibenden Viertelfinal-Partien stehen an. Das sonst oft spannende Duell zwischen Außenseitern und Favoriten hat in dieser Saison weitgehend an Reiz verloren – bis auf diese spezielle Partie: Drittligist Arminia Bielefeld fordert den Bundesligisten Werder Bremen heraus. Da ist dann echt wieder Hochspannung angesagt.

Diese Teams sind noch im Rennen, nachdem Augsburg (0:1 gegen Stuttgart) und Köln (2:3 gegen Leverkusen) in den ersten beiden Viertelfinalspielen ehrenhaft aus dem Pokal entlassen worden sind:

Arminia Bielefeld (3. Liga)

VfB Stuttgart (Bundesliga)

Bayer 04 Leverkusen (Bundesliga)

Werder Bremen (Bundesliga)

VfL Wolfsburg (Bundesliga)

RB Leipzig (Bundesliga)

Wann findet das Viertelfinalspiel zwischen Arminia Bielefeld und Werder Bremen statt? Wie läuft die Übertragung? Gibt es die Partie auch im Free-TV zu sehen? Wir verraten es.

Arminia Bielefeld – Werder Bremen im DFB-Pokal 24/25: Termin und Anstoß des Viertelfinalspiels

Laut Spielplan des DFB-Pokals 2024/25 empfängt Arminia Bielefeld am Dienstag, 25. Februar 2025, Werder Bremen in der heimischen SchücoArena, die ungefähr 27.000 Zuschauern Platz bietet. Auch in den anderen deutschen Fußball-Wettbewerben läuft die zweite Saisonhälfte: Bundesliga, 2. Liga und dritte Liga befinden sich jeweils bereits in der Rückrunde.

Bielefeld gegen Bremen live im Free-TV und Stream: Übertragung des Viertelfinales im DFB-Pokal 24/25

Die TV-Rechte für den DFB-Pokal 2024/25 verteilen sich auf Sky, ARD und ZDF. Da Sky als einziger Anbieter alle Partien live und in voller Länge überträgt, ist hierfür ein kostenpflichtiges Abonnement mit Sport-Paket erforderlich, das aktuell ab 25 Euro pro Monat erhältlich ist. Wer zusätzlich die Bundesliga und die 2. Liga sehen möchte, kann ein größeres Paket für monatlich 35 Euro buchen (Stand: Februar 2025).

ARD und ZDF zeigen insgesamt 15 ausgewählte Pokalspiele im frei empfangbaren Fernsehen, darunter die beiden Halbfinals sowie das Finale am 24. Mai 2025. Im Viertelfinale sind drei der vier Partien frei zugänglich, darunter das Spiel zwischen Arminia Bielefeld und Werder Bremen.

Für die Bundesliga, die 2. Bundesliga und die dritte Fußball-Liga gelten separate Übertragungsrechte mit anderen Sendern und Anbietern.

Alle Infos zur Übertragung des Pokalspiels im Überblick:

Spiel: Arminia Bielefeld gegen Werder Bremen, DFB-Pokal 24/25, Viertelfinale

Datum: Dienstag, 25. Februar 2025

Uhrzeit: 20.45 Uhr

Ort: SchücoArena, Bielefeld

Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky , ZDF

Arminia Bielefeld vs. Werder Bremen im DFB-Pokal 24/25: Gesamtbilanz der beiden Teams

Wir danken den Kollegen von fussballdaten.de für die folgenden Infos: Werder Bremen und Arminia Bielefeld trafen in ihrer bisherigen Geschichte 35 Mal aufeinander. Die Bilanz spricht für Bremen, das 21 Siege verbuchen konnte, während Bielefeld zehnmal als Sieger vom Platz ging. Vier Begegnungen endeten also unentschieden.

In der Bundesliga standen sich die beiden Teams 34 Mal gegenüber, wobei Werder mit 21 Siegen gegenüber neun Erfolgen der Arminia die Nase vorn hat. Die Tordifferenz in der deutschen Königsklasse fällt mit 73:43 ebenfalls zugunsten der Bremer aus. Die jüngeren Duelle gingen an Bremen: In der Bundesliga-Saison 2020/21 gewann Werder beide Spiele, mit 2:0 in Bielefeld und 1:0 zu Hause.

Im DFB-Pokal gab es bislang nur eine Begegnung: Im Achtelfinale 2015 setzte sich Bielefeld mit 3:1 durch und feierte damit einen besonderen Pokalerfolg gegen den Favoriten.