"Eiskalter FCB erkämpft sich Unentschieden in London": Pressestimmen zum Spiel

Der FC Bayern hat sich mit einem Remis beim FC Arsenal eine gute Ausgangslage für das Rückspiel im Champions-League-Viertelfinale geschaffen. Die Pressestimmen.

Durch ein Remis beim FC Arsenal hat der FC Bayern München weiter alle Chancen auf den Einzug ins Halbfinale der Champions League. Im Viertelfinal-Hinspiel kamen die in der Bundesliga krieselnden Münchner zu einem 2:2 (2:1). Der Tabellenführer der Premier League ging durch ein Tor von Bukayo Saka (12. Minute) nach einer starken Anfangsphase zunächst in Führung. Serge Gnabry (18.) erzielte dann aber mit Bayerns erster Chance das 1:1. Harry Kane (32.) legte per Foulelfmeter nach. Schließlich gelang Leandro Trossard (76.) noch der Ausgleich.

Arsenal - Bayern: Pressestimmen aus Deutschland

"Bayern München hat sein schönstes Champions-League-Gesicht gezeigt und darf ungeachtet aller Probleme weiter vom größtmöglichen Triumph träumen."- Eurosport

"Eiskalter FCB erkämpft sich Unentschieden in London. Die wie verwandelten, leidenschaftlich kämpfenden Münchner errangen im Viertelfinal-Hinspiel bei Premier-League-Tabellenführer FC Arsenal etwas überraschend ein 2:2 (2:1) und können auf den ersten Einzug in die Vorschlussrunde seit dem Triple von 2020 hoffen." - Spox

"Bayern München hat sich dank des überragenden Leroy Sané im Champions-League-Viertelfinale am Dienstagabend (09.04.2024) beim FC Arsenal eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel erarbeitet. Es war aber auch durchaus ein Sieg möglich." - Sportschau

"Der FC Bayern schüttelt die Bundesliga-Pleite des vergangenen Wochenendes ab und erspielt sich im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League ein 2:2 beim FC Arsenal. Vor allem in der Offensive konnten die Münchener überzeugen." - Sport1

"Nach zwei Niederlagen in Folge erwischte der FC Bayern auch im Viertelfinalhinspiel einen Fehlstart. Mit einem Doppelschlag wie aus dem Nichts drehten die Gäste aus München das Spiel – doch die Führung hielt nicht." - Spiegel

"Beim 2:2 bei Arsenal London zeigen die Münchner alles, was sie in der Bundesliga zuletzt so vermissen ließen. Trainer Thomas Tuchel und der Klub dürfen weiterhin auf einen großen Titel hoffen." - Frankfurter Allgemeine Zeitung

"Rätselhaft bis zum letzten Tucheltag: Beim englischen Tabellenführer FC Arsenal holt der FC Bayern im Viertelfinal-Hinspiel ein 2:2. Die Aussichten fürs Rückspiel sind nun gut - und Harry Kane hält seinen Traum am Leben." - Süddeutsche Zeitung

"In den letzten Jahren war klar: Wenn es drauf ankommt, haut der FC Bayern in den ganz großen Spielen doch nochmal alles raus. Und so auch diesmal!" - Bild

Pressestimmen aus England zur Champions-League-Partie Arsenal - Bayern

"Trossard hält die Hoffnungen von Arsenal mit dem Ausgleich gegen Bayern München am Leben" - The Guardian

"Hätte Arsenal im Todeskampf einen Sieg erringen sollen? Bukayo Saka wurde ein später Elfmeter verweigert, nachdem Arsenal mit einem Tor von Leandro Trossard zurückgekämpft hatte." - The Athletic

"Das Champions-League-Duell endet in einer Kontroverse, da die Gunners wütend sind, nachdem Saka ein Elfmeter verweigert wurde." - The Sun

"Arsenal kämpfte sich zurück, rettete ein 2:2-Unentschieden und wahrte seine Chancen auf den Einzug ins Champions-League-Halbfinale bei Bayern München zuhause, wobei die Gunners in Bayern eine große Aufgabe vor sich haben." - Daily Star

Internationale Pressestimmen zu Arsenal - Bayern

"Bayern widersetzt sich Arsenal. Die Bayern, die sich in der Krise der Bundesliga befanden, haben einige Gunners, die in einer Achterbahnfahrt lebten, annulliert." - Marca (Spanien)

"Die Bayern bieten im schwierigsten Moment der Saison eine solide und überzeugende Leistung, doch die Gunners bestehen die Abschlussprüfung." - Gazzetta dello Sport

"Die Gunners und die Bayern begnügten sich am Dienstagabend in London mit einem Unentschieden (2:2)." - Le Parisien (Frankreich)