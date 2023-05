AS Rom - Bayer Leverkusen live im Free-TV & Stream: EL-Übertragung im Halbfinale

Im Halbfinale der Europa League stehen sich AS Rom und Bayer Leverkusen gegenüber. Alle Infos rund um Übertragung, Termin, Uhrzeit und einen Live-Ticker gibt es hier.

Auch die Europa League nähert sich ihrem Höhepunkt. Im Halbfinale stehen sich AS Rom und Bayer Leverkusen gegenüber. Nachdem die Leverkusener in der Bundesliga keine realistische Chance mehr auf einen Anschluss an die Tabellenspitze haben, können sie in der Europa League noch alles erreichen. Bereits in ihrem letzten Spiel im Turnier gegen Union Saint-Gilloise konnten sie mit einem Ergebnis von 4:1 überzeugen.

Doch auch die Mannschaft vom AS Rom setzte sich in dieser Turnierrunde mit 4:1 gegen Feyenoord durch. Wer auch immer das Hinspiel für sich entscheiden kann, wird im folgenden Aufeinandertreffen einen klaren Vorteil haben.

Wann findet das EL-Halbfinale statt? In welchem Stadion wird gespielt? Die Antworten darauf sowie alle Infos rund um die Live-Übertragung der Partie zwischen Roma und Leverkusen im Free-TV und Stream finden Sie hier bei uns.

Europa League Halbfinale 2022/23: Termin und Uhrzeit beim Hinspiel AS Rom vs. Bayer Leverkusen - Wann ist Anpfiff?

Das Hinspiel im Europa League Halbfinale 2022/23 findet am 11. Mai statt. Das Spiel AS Rom vs. Bayer Leverkusen wird im römischen Stadio Olimpico gespielt und um 21.00 Uhr angepfiffen. Zeitgleich findet das zweite Duell des Halbfinales zwischen Juventus und Sevilla im Juventus Stadium statt. Laut Spieplan der Europa League 2022/2023 spielen die Leverkusener das Rückspiel dann am 18. Mai in der heimischen BayArena.

AS Rom - Bayer Leverkusen live im Free-TV und Stream: Übertragung des Europa League 22/23 Halbfinales

Normalerweise findet die Übertragung von wichtigen Fußball-Turnieren beinahe ausschließlich im Pay-TV bei Sky oder DAZN statt. Nicht so jedoch bei der Europa League 2022/23. Denn der Privatsender RTL konnte sich diesmal die Rechte an der Übertragung der UEFA Europa League 2022/23 sichern und sie damit auch ins deutsche Free-TV bringen. Das gilt allerdings nur für einige ausgewählte Spiele. Die meisten Partien des Turniers waren hingegen lediglich auf RTL+ im Stream zu sehen. Die Partie zwischen dem AS Rom und Bayer Leverkusen zeigt der Privatsender aber auch im Free-TV.

Hier finden Sie noch einmal alle Infos rund um die Übertragung des Spiels AS Rom - Bayer Leverkusen:

Spiel: AS Rom vs. Bayer Leverkusen , Hinspiel im Halbfinale der UEFA Europa League 2022/2023

vs. , Hinspiel im der 2022/2023 Datum: Donnerstag, 11. Mai 2023

Donnerstag, 11. Mai 2023 Uhrzeit : 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Stadio Olimpico , Rom

Stadio , Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: RTL +

Live-Ticker zum Halbfinale in der Europa League 2022/23: AS Rom gegen Bayer Leverkusen

Sie haben am Abend des 11. Mai schon etwas anderes vor? Damit Sie nichts vom Halbfinale zwischen AS Rom und Bayer Leverkusen in der Europa League 2022/23 verpassen, stellen wir Ihnen hier unseren Live-Ticker zur Verfügung. Mit diesem sind Sie nicht nur immer über alle aktuellen Entwicklungen des Spiels informiert. Sie erhalten zusätzlich vorab bereits alle Infos rund um die Aufstellungen der Mannschaften.

AS Rom - Bayer Leverkusen: Bilanz der Partie

Bei der UEFA Europa League sind sich die beiden Mannschaften bislang nicht begegnet. Dafür gab es allerdings bereits vier Aufeinandertreffen der Vereine in der Gruppenphase der Champions League. Von diesen konnten beide Teams je eine Partie für sich entscheiden, die anderen beiden Spiele gingen unentschieden aus. Eines davon war ein echtes Torfest, bei dem beide Mannschaften je vier Tore schossen.