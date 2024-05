"Finale zum Greifen nah": Pressestimmen zur Europa League

Nach einem 2:0-Sieg bei der AS Rom rückt der Einzug ins Finale der Europa League für Bayer Leverkusen näher. Die Pressestimmen zum Spiel.

Bayer Leverkusen kommt dem Triple immer näher. Der deutsche Meister legte mit einem Sieg bei der AS Rom im Hinspiel des Europa-League-Halbfinales den Grundstein für den Einzug ins Finale. Florian Wirtz (28.) und Robert Andrich (73.) erzielten beim 2:0 (1:0) in der Ewigen Stadt die Treffer und sorgten für eine glänzende Ausgangsposition für das Rückspiel am 9. Mai in Leverkusen. Im Endspiel am 22. Mai in Dublin träfe das Team von Trainer Xabi Alonso auf Olympique Marseille oder Atalanta Bergamo.

AS Rom - Bayer Leverkusen: Pressestimmen aus Deutschland

"Dank einer souveränen Vorstellung im Halbfinalhinspiel in der Europa League bei der AS Rom (2:0) steht Bayer 04 Leverkusen bereits dicht vor dem Einzug ins Finale." - Kicker

"AS Rom und Bayer Leverkusen liefern sich im Halbfinal-Hinspiel der Europa League eine hart umkämpfte Partie – mit dem besseren Ende für die Werkself. Florian Wirtz trifft erneut." - Sport1

"Das Trauma fast überwunden, das Finale zum Greifen nah: Die unbesiegbaren Überflieger von Bayer Leverkusen haben einen weiteren ganz großen Schritt Richtung Triple gemacht." - Spox

"Bayer Leverkusen ist nicht zu stoppen, auch nicht von der AS Rom. Nach der Meisterschaft und dem Einzug ins Pokalfinale rückt auch das Finale der Europa League ein großes Stück näher." - Frankfurter Allgemeine Zeitung

"Zwanzig Minuten lang wirkt das Hinspiel des Europa-League-Halbfinals ausgeglichen, dann findet Leverkusen zu dem Spiel, das den Meister in dieser Saison auszeichnet: Am Ende steht ein 2:0 - Bayer liegt auf Finalkurs." - Süddeutsche Zeitung

"Bayer Leverkusen kommt in der nächsten Triple-Prüfung gut ins Spiel und besiegt Rom mit einem 2:0. Florian Wirtz bestätigt seine überragende Form. Dem Meister fehlt nur ein Schritt ins Endspiel der Europa League." - Welt

"Leverkusen gewinnt das Halbfinal-Hinspiel der Europa League in Rom verdient 2:0, bleibt damit auch im 47. Pflichtspiel in Serie ungeschlagen und träumt weiter vom historischen Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Europapokal." - Bild

Europa League: Internationale Pressestimmen zu AS Rom - Bayer Leverkusen

"In jeder Halbzeit ein Tor, erneut in der 28. Minute: Zuerst sorgt Wirtz für den Ausgleich, in der zweiten Halbzeit sorgt dann ein toller Rechtsschuss von Andrich für den Schlusspunkt. Aber was für ein Fehler in Abrahams Ende..." - Gazzetta dello Sport (Italien)

"Karsdorp macht einen Fehler und die Deutschen nähern sich dem Europa-League-Finale. Der Fehler des Verteidigers war in der ersten Halbzeit entscheidend und begünstigte das Tor von Wirtz. In der zweiten Halbzeit baute Andrich die Führung aus und es herrschte große Nervosität auf dem Platz. Am Ende hätte Abraham fast ein Tor erzielt." - La Repubblica (Italien)

"Leverkusen besiegt die Roma und steht im Europa-League-Finale. Tore von Wirtz und Andrich bringen Bayer, das 47 Spiele später immer noch ungeschlagen ist, dem Triple näher." - Marca (Spanien)

"Leverkusen ist auf dem Weg zum Europa-League-Finale, nachdem Andrichs Magie die Roma verblüfft." The Guardian (England)