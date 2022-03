Bergamo gegen Leverkusen in der EL: Übertragung live im Free-TV und Stream

Im Achtelfinale der Europa League 21/22 trifft Bayer Leverkusen 04 auf Atalanta Bergamo. Hier zeigen wir Ihnen alle Infos rund um Übertragung im TV und Live-Stream, Datum und Uhrzeit. Außerdem finden Sie hier einen Live-Ticker.

Die Spiele der K.o.-Runden-Play-offs bei der Europa League 2021/2022 sind vorbei. Nun stehen im März die Achtelfinalpartien an. Insgesamt 16 Mannschaften sind aktuell noch dabei und kämpfen in Hin-und Rückrunde um den Einzug in das Viertelfinale.

Für die Achtelfinal-Hinrunde muss die deutsche Mannschaft aus Leverkusen nach Italien reisen, um gegen Atalanta Bergamo anzutreten.

Sie möchten mehr zu der Begegnung Bergamo gegen Leverkusen erfahren? Wo läuft die Übertragung des Europa League-Spiels? Alle wichtigen Infos finden Sie hier bei uns im Überblick.

Atalanta Bergamo - Bayer Leverkusen 04 in der Europa League: Datum und Uhrzeit für den Anstoß

Die Achtelfinalpartie findet heute, am Donnerstag, 10. März 2022 statt. Anpfiff ist um 21.00 Uhr. Ausgetragen wird das Spiel im Gewiss Stadium in Bergamo.

Bergamo gegen Leverkusen: Übertragung live im TV und Online-Stream - auch im Free-TV?

Für alle Spiele der Europa League 2021/2022 hat sich RTL die Übertragungsrechte sichern können. Die Begegnungen laufen entweder kostenlos im Free-TV auf RTL und RTL Nitro oder kostenpflichtig beim hauseigenen Streamingdienst RTL+.

Für die Partie Bergamo gegen Leverkusen gibt es gute Neuigkeiten: Die Übertragung wird im Free-TV auf RTL zu sehen sein.

Hier eine Zusammenfassung mit den wichtigsten Infos zum Spiel:

Spiel: Atalanta Bergamo vs. Bayer Leverkusen 04, Achtelfinale der Europa League 2021/22, Hinrunde

vs. 04, Achtelfinale der 2021/22, Hinrunde Datum: Donnerstag, 10. März 2022

Donnerstag, 10. März 2022 Uhrzeit : 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Gewiss Stadium , Bergamo

, Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: RTL+

Liveticker zur EL 2021/22: Spielplan, Spielstand, Ergebnisse, Aufstellung

Sie können die Begegnung zwischen Bergamo und Leverkusen nicht live im TV oder Stream mitverfolgen? Dann besuchen Sie doch einfach unseren Liveticker. Hier können Sie alles Wichtige zum Spiel kostenlos, bequem und in Echtzeit mitverfolgen. Im Liveticker finden Sie nicht nur das aktuelle Ergebnis, Tore, Auswechslungen sowie gelbe und rote Karten zum Spiel Bergamo vs. Leverkusen, sondern auch alle Infos zu den anderen Spielen der Europa League 2021/22.

Übertragung in der Europa League: Wo laufen die Spiele der Saison 21/22?

Für die aktuelle EL-Saison konnte sich die Mediengruppe RTL alle Rechte für die Übertragung der Spiele sichern. Die Partien stehen somit ausschließlich im TV auf RTL und RTL Nitro, oder im Stream auf RTL+ zur Verfügung. Die Europa Conference League gibt es ebenfalls hier zu sehen.

Die EL-Spiele mit deutscher Beteiligung werden hauptsächlich im Free-TV auf RTL oder RTL Nitro ausgestrahlt. Die kostenpflichtige Streaming-Plattform RTL+ bietet bis zu acht Europa League-Begegnungen pro Spieltag an.

Wer also alle Spiele der Europa League sehen möchte, benötigt ein Abonnement bei RTL+. Das "Premium"-Paket gibt es für 4,99 Euro pro Monat. Das "Premium Duo"-Paket ist für 7,99 Euro im Monat zu haben.

Bergamo gegen Leverkusen: Bilanz und Infos

Atalanta Bergamo und Bayer Leverkusen 04 sind in der Vergangenheit noch kein einziges Mal aufeinander getroffen.

In den K.o.-Runden-Play-Offs der Europa League 21/22 musste Bergamo gegen Piräus antreten. Die Mannschaft aus Italien konnte in beiden Spielen den Sieg holen. In der Hinrunde siegte Bergamo daheim mit einem 2:1, in der Rückrund gewann die Mannschaft auswärts sogar mit einem 0:3.

Leverkusen konnte die Zwischenrunde der Europa League dank dem neuen Modus überspringen, da sie nach der Gruppenphase zu den glücklichen acht Erstplatzierten gehörten und sich somit auf sofortigem Wege für das EL-Achtelfinale qualifiziert haben.