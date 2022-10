Atlético Madrid - Bayer Leverkusen in der Champions-League: Termin, Übertragung und Live-Ticker

Bayer Leverkusen spielt in der Champions-League gegen Atlético Madrid. Hier erfahren Sie alles rund um Termin, Übertragung, Bilanz und Live-Ticker zum Spiel.

Den FC Brügge kann eigentlich nichts am Weiterkommen hindern. Doch der andere Verein, der aus Gruppe B in die nächste Runde mitkommen darf, steht noch nicht fest. Momentan sind zwar sowohl Bayer Leverkusen als auch Atlético Madrid nicht mit dabei. Doch das kann sich in den nächsten beiden Spielen noch ändern.

Atlético könnte mit zwei Siegen und zwei Niederlagen von Porto durchaus noch weiterkommen. Dafür muss der Verein allerdings unbedingt das nächste Spiel gegen Leverkusen gewinnen.

Die Leverkusener wiederum haben mit einem Sieg im nächsten Spiel gegen Atlético Madrid noch die Chance auf den dritten Platz in der Gruppe. Bei einer Niederlage hingegen war es das für den Verein. Es hängt also von diesem Spiel ab, ob die Gruppe weiterhin spannend bleibt oder ob der Verlierer schon feststeht.

Wir sagen Ihnen, wo und wann Sie dieses Spiel sehen können. Zusätzlich bieten wir Ihnen einen Live-Ticker zur Champions-League, mit dem Sie garantiert keine Infos zum Turnier mehr verpassen.

Termin und Uhrzeit von Atlético Madrid gegen Bayer Leverkusen: Wann ist der Anstoß?

Ein Blick in den Champions League 2022/23 Spielplan verrät, dass das Spiel am Mittwoch, dem 26. Oktober, stattfindet. Das ist der fünfte und bereits vorletzte Spieltag der Gruppenphase des Turniers. Anstoß ist um 21.00 Uhr.

Atlético Madrid - Bayer Leverkusen: Übertragung live im TV und Stream - auch im Free-TV?

Die Rechte an der Übertragung der Champions-League 2022/23 konnte sich zu einem großen Teil der Pay-TV Anbieter DAZN sichern. Dieser zeigt die meisten der Spiele der Gruppenphase. Nur eine Handvoll Spiele wird auch von Amazon Prime gezeigt. Das Spiel Atlético Madrid gegen Bayer Leverkusen ist jedoch nicht darunter. Im Free-TV ist keines der Spiele der Gruppenphase zu sehen.

Spiel: Atlético Madrid vs. Bayer Leverkusen , Gruppenphase der UEFA Champions League 2022/23

vs. , der 2022/23 Datum: Mittwoch, 26. Oktober 2022

Mittwoch, 26. Oktober 2022 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: BayArena , Leverkusen

, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: DAZN

Spielstand und Ergebnisse im Live-Ticker zu Atlético Madrid - Bayer Leverkusen

Da das Spiel zeitgleich mit einigen weiteren Spielen der Champions-League läuft, wird es nicht einmal jeder mit einem DAZN-Abo in voller Länge anschauen. Wir haben genau dafür eine Alternative für Sie. Mit unserem Live-Ticker verpassen Sie auch dann keine Wendung des Spiels Atlético vs. Leverkusen, wenn Sie ein ganz anders Spiel streamen oder gar keine Zeit haben und unterwegs sind.

Die Übertragung der Spiele - Wo kann man die Champions-League online schauen?

Im Free-TV wir dieses Mal nur das Finale der Champions-League gezeigt. Dieses wird am 10. Juni vom ZDF übertragen. In der Gruppenphase zeigt neben DAZN auch noch Amazon Prime einige ausgewählte Spiele. Doch lediglich die Dienstags-Spiele kommen dafür in Frage. Da das alles recht unübersichtlich ist, haben wir Ihnen zur besseren Orientierung die Infos zur Übertragung der Champions-League im TV oder Stream in einem Artikel zusammengetragen.

Atlético Madrid - Bayer Leverkusen: Bilanz

Bisher konnte Leverkusen sämtliche Spiele gegen Atlético für sich entscheiden. Sowohl die beiden Spiele in der Gruppenphase der Champions-League 2019, als auch das Hinspiel im diesjährigen Turnier gewannen sie klar gegen die Spanier.