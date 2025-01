Atletico Madrid - Bayer Leverkusen heute live im TV und Stream: Übertragung der Champions League 24/25

Atletico Madrid ist aktuell in der La Liga, der höchsten Spielklasse Spaniens, zu Hause. Bleibt das Team rund um Trainer Diego Pablo Simeone dem aktuellen Kurs treu, hat es gute Chancen auf den Meistertitel. Auch im Pokalregal dürfte es für den Verein nicht leer aussehen, neben zahlreichen Auszeichnungen sind die Jungs aus Madrid bereits elfmal spanischer Meister geworden und zehnmal Pokalsieger. In internationalen Wettbewerben wie der Champions League sieht es für den Verein hingegen nicht ganz so strahlend aus. Obwohl Atletico schon des Öfteren bis ins Finale kam, gab es bisher keinen Sieg und in den vergangenen Jahren ging es für das Team auch nicht übers Viertelfinale hinaus. Der Kader ist derzeit etwa 497,30 Millionen Euro wert.

Bayer Leverkusen spielt aktuell in der Bundesliga und hält dort momentan den zweiten Platz der Tabelle. In den letzten zehn Spielen lief es für die Leverkusener ausgezeichnet, denn alle zehn Partien konnte der Verein für sich entscheiden. Auch Pokalsiege kann der Verein in seiner Historie verbuchen. Zuletzt in der vergangenen Saison als die Werkself neben dem Meistertitel auch den DFB-Pokal gewonnen hat. In der Champions League kann Bayer hingegen noch keine Siege verzeichnen. Der Kader von Trainer Xabi Alonso ist momentan etwa 609,05 Millionen Euro wert.

Wann findet das Spiel zwischen Atletico Madrid und Bayer Leverkusen statt? Wo wird das Match übertragen? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen finden Sie hier.

Atletico Madrid vs. Bayer Leverkusen in der Champions League: Termin und Anstoß

Laut Spielplan der Champions League 24/25 findet die Partie zwischen Atletico Madrid und Bayer Leverkusen am 21. Januar 2025 statt. Der Anstoß erfolgt am späten Abend um 21 Uhr im Riyadh Air Metropolitano Stadion, beim Herausforderer in Madrid.

Madrid - Leverkusen heute live im TV und Stream: CL-Übertragung auch im Free-TV?

Die Rechte zur Übertragung der Champions League 24/25 haben sich in dieser Saison die Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime gesichert. Bis auf das Finale im Mai 2025 wird es daher kein Spiel im Free-TV zu sehen geben. Wenn Sie also die Partie zwischen Madrid und Leverkusen sehen wollen, benötigen Sie ein kostenpflichtiges Abonnement bei DAZN. Der Anbieter hat für dieses Match nämlich die Exklusivrechte. Ein Abo kostet dort aktuell mindestens 34,99 Euro pro Monat.

Hier haben wir die wichtigsten Informationen zum Spiel noch einmal für Sie zusammengefasst:

Spiel: Atletico Madrid - Bayer Leverkusen, Champions League Ligaphase, 7. Spieltag

Datum : Dienstag, 21. Januar 2025

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: Riyadh Air Metropolitano Stadion, Madrid

Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: DAZN

Atletico Madrid - Bayer Leverkusen in der Champions League: Bilanz der beiden Teams

Laut der Seite fussballdaten.de sind sich Atletico und Bayer 04 bereits zehnmal auf dem Rasen begegnet. Dabei konnte Leverkusen drei Spiele für sich entscheiden, Atletico hat ebenfalls drei Matches gewonnen und vier Spiele gingen unentschieden aus. Für eine Einschätzung der Favoritenrolle kann man außerdem den Kaderwert zu Rate ziehen. Wie bereits erwähnt, ist Atletico 497,30 Millionen Euro wert und Leverkusen 609,05 Millionen Euro. Vergleicht man also die Bilanz der bisherigen Aufeinandertreffen und die Kaderwerte, kann man sagen, dass das Spiel am 21. Januar ohne eindeutigen Favoriten im Vorhinein stattfindet und für beide Teams ähnliche Chancen bestehen.