Atlético Madrid - RB Leipzig live im TV und Stream: Übertragung der Champions League 2024/25

Der RB Leipzig zählt zu den fünf deutschen Vereinen, die in der Champions League 2024/25 mit dabei sind. In der Saison 2017/18 nahmen die Sachsen erstmals an dem Wettbewerb teil, seitdem gehen sie regelmäßig - mit vereinzelten Unterbrechungen - in der Königsklasse an den Start. Bislang schafften sie es einmal ins Halbfinale: 2019/20 scheiterten sie kurz vor dem CL-Endspiel an Paris Saint-Germain. Der französische Serienmeister gewann damals mit 3:0.

Für Atlético Madrid stehen insgesamt bereits achtzehn Champions-League-Teilnahmen zu Buche. Gewonnen hat der spanische Hauptstadtklub den Henkelpott allerdings noch nie. Der bislang größte Erfolg der „Rojiblancos“ in der Königsklasse war das Erreichen des Halbfinales 2016/17. Ausgerechnet gegen Stadt-und Erzrivale Real Madrid musste man sich schlussendlich mit 2:4 geschlagen geben.

Am ersten Spieltag der neuen Ligaphase treffen Atlético Madrid und RB Leipzig aufeinander. Der deutsche Club wird von Marco Rose trainiert, Teamchef bei den Spaniern ist Diego Simeone. Wann genau findet die Partie zwischen Atlético und Leipzig in der Champions League statt? Wie sieht es mit der Übertragung im TV und Stream aus? Alle wichtigen Infos haben wir hier für Sie zusammengetragen.

Atlético Madrid gegen RB Leipzig in der Champions League: Datum, Uhrzeit und Anstoß

Dem Spielplan der Champions League 2024/25 entsprechend findet das Match zwischen Atlético Madrid und dem RB Leipzig am Donnerstag, dem 19. September 2024, statt. Der Anpfiff erfolgt planmäßig um 21 Uhr. Austragungsort der Partie ist das Estadio Metropolitano in Madrid, die Heimspielstätte von Atlético.

Atlético - Leipzig live im TV und Stream: Läuft das CL-Spiel auch im Free-TV?

Die Übertragung der Champions League 2024/25 obliegt in der aktuellen Saison wieder den beiden Streaming-Anbietern Amazon Prime Video und DAZN. Im Free-TV gibt es derweil keine Spiele zu sehen - die einzige Ausnahme bildet das Finale, welches am 31. Mai 2025 ausgetragen wird. DAZN überträgt die meisten Partien der Champions-League-Saison 2024/25 exklusiv, Prime Video zeigt pro Spieltag eine Begegnung am Dienstag.

Wer das Match zwischen Atlético Madrid und dem RB Leipzig live und in voller Länge verfolgen möchte, kommt folglich nicht um ein DAZN-Abo herum. Ein solches kostet in der günstigsten Variante derzeit mindestens 34,99 Euro pro Monat. Hier sehen Sie noch einmal alle Infos zur Übertragung im Überblick:

Spiel: Atlético Madrid vs. RB Leipzig (Ligaphase der Champions League 2024/25, Spieltag 1/8)

Datum: Donnerstag, 19. September 2024

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: Estadio Metropolitano, Madrid (ESP)

Übertragung im Free-TV: --

Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: DAZN

Atlético Madrid - RB Leipzig in der Champions League: Bilanz der beiden Teams

Bisher gab es lediglich eine einzige Begegnung zwischen Atlético und Leipzig: Im August 2020 standen sich die beiden Teams im Viertelfinale der Champions League gegenüber. Der Bundesligist setzte sich damals mit 2:1 gegen den spanischen Klub durch und zog ins Halbfinale ein, während die Madrilenen aufgrund der Niederlage aus dem Wettbewerb ausschieden. Das letzte Aufeinandertreffen der Mannschaften liegt somit über vier Jahre zurück. Im Hinblick auf das Spiel in der Ligaphase am 19. September gibt es keinen klaren Favoriten - Fakt ist aber, dass die „Rojiblancos“ den Heimvorteil auf ihrer Seite haben.