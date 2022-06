ATP Halle 2022: Spielplan, Übertragung und Teilnehmer der Terra Wortmann Open

Derzeit findet das ATP-Turnier Terra Wortmann Open in Halle statt. Wir haben für Sie alle Infos rund um Spielplan, Übertragung in Free-TV oder Stream und Teilnehmer zusammengetragen.

Nach dem ersten Deutschland-Stopp der ATP in Stuttgart geht es nun nach Halle. Das dortige Turnier findet jedes Jahr im Juni zwischen den French Open und Wimbledon 2022 statt. Es ist traditionell das Zuschauerstärkste der ATP-Tour in Deutschland.

Das Terra Wortmann Open wurde 1993 in seiner jetzigen Form erstmals als Gerry Weber Open gegründet. Der Namensgeber hat sich seitdem mehrmals gewandelt. Von 2019 bis 2021 fand das Turnier unter dem Namen des Hauptsponsors Noventi statt. Nach der Corona-bedingten Pause ist es nun als Terra Wortmann Open zurück.

In diesem Artikel haben wir alle Infos für Sie zusammengestellt, die für den Zuschauer daheim von Bedeutung sind. Hier erfahren Sie alles zum Spielplan, der Übertragung sowie der Teilnehmer des Turnier.

ATP Halle 2022: Spielplan der Terra Wortmann Open

Das Turnier beginnt am Montag, dem 13. Juni. Der erste Teil des Turniers dauert bis Freitag, dem 17. Juni. Daran schließen sich am Samstag, dem 18. Juni das Halbfinale und am Sonntag, dem 19. Juni das Finale an. Der genaue Spielplan wird immer abends am Tag vor den Spielen bekannt gegeben. Wir halten Sie hier auf dem Laufenden.

1. Spieltag

Datum Match Uhrzeit 13. Juni Pablo CARRENO BUSTA vs. Holger RUNE 12.00 Uhr 13. Juni Andrey RUBLEV vs. Nikoloz BASILASHVILI Im Anschluss an vorheriges Match 13. Juni Radu ALBOT vs. Ugo HUMBERT Im Anschluss an vorheriges Match 13. Juni Ilya IVASHKA vs. Jan-Lennard STRUFF Im Anschluss an vorheriges Match Aber: nicht vor 17.30 Uhr

2. Spieltag

Centre Court

Datum Match Uhrzeit

14. Juni Marcos GIRON vs. Felix AUGER-ALIASSIME 12.00 Uhr 14. Juni Nick KYRGIOS vs. Daniel ALTMAIER Im Anschluss an vorheriges Match 14. Juni Benjamin BONZI vs. Stefanos TSITSIPAS Im Anschluss an vorheriges Match 14. Juni Oscar OTTE vs. Miomir KECMANOVIC Nicht vor 17.30 Uhr

Court 1

Datum Match Uhrzeit

14. Juni Sebastian KORDA vs. Cristian GARIN 12.00 Uhr 14. Juni Hubert HURKACZ vs. Maxime CRESSY Im Anschluss an vorheriges Match 14. Juni Aslan KARATSEV vs. Karen KHACHANOV Im Anschluss an vorheriges Match 14. Juni Martin FUCSOVICS vs. Roberto BAUTISTA AGUT Im Anschluss an vorheriges Match

Court 2

Datum Match Uhrzeit 14. Juni Marcel GRANOLLERS & Horacio ZEBALLOS vs. Ariel BEHAR & Gonzalo ESCOBAR 12.00 Uhr 14. Juni Tallon GRIEKSPOOR vs. Alex MOLCAN Im Anschluss an vorheriges Match 14. Juni Felix AUGER-ALIASSIME & Daniil MEDVEDEV vs. Marcelo AREVALO & Jean-Julien ROJER Im Anschluss an vorheriges Match 14. Juni Ilya IVASHKA & Andrey RUBLEV vs. Dustin BROWN & Dominic STRICKER Im Anschluss an vorheriges Match

Übertragung der ATP 2022 in Halle im Free-TV und im Stream

Das in Halle ausgetragene Turnier wird von den Zuschauern größtenteils im Free-TV verfolgt werden können. Die Übertragungsrechte teilen sich dieses Jahr Eurosport und das ZDF. Letzteres steigt mit der Übertragung allerdings erst am Wochenende mit dem Halbfinale ein. Wir haben Ihnen hier aufgelistet, auf welchem Sender Sie ab welcher Uhrzeit die Spiele live verfolgen können.

Spieltag Sender Uhrzeit Montag, 13. Juni Eurosport ab 14.00 Uhr Dienstag, 14. Juni Eurosport ab 14.00 Uhr Mittwoch, 15. Juni Eurosport von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr & ab 17.00 Uhr Donnerstag, 16. Juni Eurosport ab 15.15 Uhr Freitag, 17. Juni Eurosport ab 15.00 Uhr Samstag, 18. Juni (Halbfinale) Eurosport & ZDF Eurosport: von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr & ZDF: von 14.15 Uhr bis 16.10 Uhr Sonntag, 19. Juni (Finale) ZDF von 14.55 Uhr bis 17.00 Uhr

Wer das Turnier lieber im Internet verfolgen möchte, der kann das auch tun. Sowohl das ZDF als auch Eurosport bieten einen Livestream an. Während der Stream des öffentlich-rechtlichen Senders kostenlos ist, benötigt man für den von Eurosport ein Abo. Ein solches ist ab 6,99 Euro zu haben.

Welche Teilnehmer sind dieses Jahr beim ATP 2022 in Halle mit dabei?

Einer nach dem Anderen haben internationale Tennisgrößen ihre Zusage für die ATP Tour 500 in Halle gegeben. Dieses Jahr wird den Zuschauern also einiges geboten werden. Die folgenden Spieler sind dieses Jahr beim Terra Wortmann Open mit dabei: