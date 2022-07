ATP Hamburg 2022: Zeitplan und Übertragung beim Tennis

Das ATP-Turnier in Hamburg findet Ende Juli 2022 wieder statt. Hier finden Sie die Termine im Zeitplan und die Infos zur Übertragung im TV oder Live-Stream.

ATP Hamburg 2022: Welcher Zeitplan gilt beim Turnier? Wo ist es im Free-TV und Live-Stream zu sehen? Diese und weitere Fragen klären wir im Folgenden. Am 16. Juli 2022 begann der Wettbewerb, dessen Siegerinnen und Sieger insgesamt über 1,7 Millionen US-Dollar Preisgeld erhalten.

Zeitplan und Termine des ATP Hamburg 2022

Das ATP-Turnier in Hamburg läuft vom 16. Juli bis zum 24. Juli 2022. Austragungsort ist das Stadion am Hamburger Rothenbaum. Die folgende Übersicht zeigt Ihnen den gesamten Zeitplan der Spiele inklusive Datum und Uhrzeit.

Datum Uhrzeit Ereignis 16.7.22 10 Uhr Qualifikation Damen und Herren 17.7.22 ab 11 Uhr Hauptfeld Einzel Damen

ab 11 Uhr Qualifikation Damen und Herren, Hauptfeld Doppel Damen 18.7.22 ab 11 Uhr Hauptfeld Einzel und Doppel Damen und Herren 19.7.22 ab 11 Uhr Hauptfeld Einzel und Doppel Damen und Herren 20.7.22 ab 11 Uhr Hauptfeld Einzel und Doppel Damen und Herren 21.7.22 ab 11 Uhr Viertelfinale Einzel Damen, Achtelfinale Einzel Herren, Hauptfeld Doppel Damen und Herren 22.7.22 ab 11 Uhr Halbfinale Einzel Damen, Viertelfinale Einzel Herren

ab 13 Uhr Hauptfeld Doppel Damen und Herren 23.7.22 10.30 Uhr Doppelfinale Damen, Siegerehrung

nicht vor 13 Uhr Einzelfinale Damen, Siegerehrung

nicht vor 15.30 Uhr Halbfinale Einzel Herren

tba Halbfinale Doppel Herren 24.7.22 12.30 Uhr Doppelfinale Herren, Siegerehrung

15 Uhr Einzelfinale Herren, Siegerehrung

Besucher des ATP Hamburg erwartet außerdem ein umfassendes Rahmenprogramm mit Live-Musik, Fortbildungen, Inklusionsaktionen und einer Kinder-Pressekonferenz. Das gesamte Programm des Turniers finden Sie auf der offiziellen Website des Veranstalters.

Video: dpa

So sehen Sie das ATP Hamburg 22 im Free-TV und Live-Stream

Sie möchten das ATP-Turnier in Hamburg live und kostenlos im Fernsehen oder online verfolgen? Beide Wünsche erfüllt 2022 der Sender ServusTV. Im Free-TV strahlt er die Matches ab dem 18. Juli aus, die Übertragung startet also mit dem ersten Hauptfeldtag der Herren. Auf der Plattform ServusTV On gibt es das Turnier bereits ab dem 17. Juli im Live-Stream zu sehen, beginnend mit dem ersten Hauptfeldtag der Damen. Kostenlose Live-Streams bietet der Privatsender außerdem auf seiner Website servustv.com in der Mediathek an.

Mit diesen ATP-Fakten punkten Fans

Wir haben einige interessante Zahlen und Fakten zum ATP Hamburg zusammengefasst, mit denen Sie beim Public Viewing oder im Stadion trumpfen können:

Das ATP-Turnier Hamburg begann bereits 1892 als "Internationale Deutsche Meisterschaften im Tennis ".

begann bereits als "Internationale Deutsche im ". Es findet heute im Stadion am Rothenbaum statt. Um den Center Court herum finden insgesamt 13.200 Zuschauende Platz.

Platz. Bis zum Sommer 2020 wurde das Stadion für zehn Millionen Euro innerhalb von zwei Jahren modernisiert.

innerhalb von zwei Jahren modernisiert. Die Austragungsstätte wird zu 100 Prozent mit Ökostrom betrieben. Das Geschirr der Teilnehmenden und Mitarbeitenden ist kompostierbar, die Merchandise-Artikel werden teilweise upgecycelt.

betrieben. Das Geschirr der Teilnehmenden und Mitarbeitenden ist kompostierbar, die Merchandise-Artikel werden teilweise upgecycelt. Seit 2009 gehört das ATP nicht mehr zur ATP-Masters-Serie, sondern ist Teil der kleineren ATP Tour 500 .

. Das eigentliche Herrenturnier trug in manchen Jahren auch Mixed- und Frauen-Wettbewerbe aus. Seit 2021 sind die Damenturniere wieder Bestandteil der Veranstaltung.

Rückblick: Die Siegerinnen und Sieger des ATP 21

Diese Profis holten sich beim ATP Hamburg 2021 den Sieg: