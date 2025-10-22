Tennis-Turnier in Wien: Altmaier ohne Chance gegen Sinner

Der deutsche Tennisprofi Daniel Altmaier hat sich beim Hallen-Turnier in Wien eine heftige Erstrunden-Niederlage gegen den Weltranglisten-Zweiten Jannik Sinner abgeholt. Altmaier verlor 0:6, 2:6 gegen den topgesetzten Südtiroler, dem er zuletzt bereits beim Masters-Turnier in Shanghai glatt unterlegen war.

Sinner überrollte seinen Kontrahenten zu Beginn regelrecht, nahm ihm sofort den Aufschlag ab und gestattete Altmaier im nur 22 Minuten dauernden ersten Satz keinen Spielgewinn. Der Weltranglisten-51. ermöglichte Sinner mit einer verzogenen Rückhand im zweiten Durchgang das frühe Break zum 1:2, eine weitere misslungene Rückhand bedeutete das 1:4. Nach nur 58 Minuten beendete der 24-jährige Sinner das Match gegen den 27-jährigen Altmaier.

Im Achtelfinale dabei ist Alexander Zverev. Der Weltranglisten-Dritte trifft nach seinem knappen Auftakterfolg über den Briten Jacob Fearnley am Donnerstag auf den Qualifikanten Matteo Arnaldi aus Italien. Das Turnier ist mit gut 2,7 Millionen Euro dotiert.

