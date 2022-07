ATP-Tour

Koepfer in Newport gleich raus - Gojowczyk im Achtelfinale

Steht beim Turnier in Newport im Achtelfinale: Peter Gojowczyk.

Der deutsche Tennisprofi Dominik Koepfer ist gleich in der ersten Runde des Turniers in Newport in den USA ausgeschieden.

Der Schwarzwälder verlor 4:6, 5:7 gegen den Amerikaner Christopher Eubanks. Im Achtelfinale steht damit als einziger Deutscher Peter Gojowczyk. Der 32 Jahre alte Münchner hatte am Montag seine Erstrunden-Partie gegen Ugo Humbert aus Frankreich mit 7:5, 6:4 gewonnen. Gojowczyk, für den es der erste Sieg seit Februar war, bekommt es jetzt mit dem an Nummer zwei gesetzten Amerikaner John Isner zu tun. Gojowczyk-Profil auf ATP-Homepage

Turnier-Tableau (dpa)

