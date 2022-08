Gojowczyk scheidet in Washington in Runde eins aus

Peter Gojowczyk ist beim Tennis-Hartplatzturnier in Washington in der ersten Runde ausgeschieden.

Der 33 Jahre alte Münchner unterlag dem Franzosen Benoît Paire nach 1:08 Stunden Spielzeit mit 5:7, 4:6. Zuletzt war Gojowczyk, 110. der Weltrangliste, beim Turnier in Atlanta im Achtelfinale gescheitert.

Zuvor war Dominik Koepfer in die zweite Runde eingezogen. Der Profi aus Furtwangen gewann am Montag sein Erstrundenspiel gegen den Koreaner Kwon Soon Woo 3:6, 6:3, 6:4. Nächster Gegner ist der Russe Karen Chatschanow. Das Turnier in der US-Hauptstadt ist mit 1,953 Millionen US-Dollar dotiert.

(dpa)