Halbfinal-Niederlage für Tennisprofi Hanfmann auf Mallorca

Tennisprofi Yannick Hanfmann hat das Endspiel beim Rasenturnier auf Mallorca verpasst.

Der 31-Jährige verlor sein Halbfinale gegen den Franzosen Adrian Mannarino mit 6:7 (4:7), 4:6 und verpasste damit das dritte Finale auf der ATP-World-Tour seiner Profikarriere. Es wäre sein erstes Finale auf Rasen gewesen.

Für Hanfmann, der beim am Montag beginnenden Grand-Slam-Turnier in Wimbledon auf den an Nummer neun gesetzten Amerikaner Taylor Fritz trifft, war das mit fast einer Million Euro dotierte Turnier auf Mallorca dennoch eine gelungene Generalprobe. Im Achtelfinale hatte der Weltranglisten-48. den griechischen Titelverteidiger Stefanos Tsitsipas überraschend bezwungen.

(dpa)