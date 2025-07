Franzosen stoppen deutsche Tennisprofis in Kitzbühel

Jan-Lennart Struff und Yannick Hanfmann haben beim Tennis-Turnier in Kitzbühel ein mögliches deutsches Duell im Halbfinale verpasst. Die beiden Tennisprofis schieden jeweils im Viertelfinale gegen Gegner aus Frankreich aus.

Struff kassierte gegen Arthur Cazaux in beiden Sätzen jeweils ein frühes Break. Der 35-Jährige konnte den Aufschlag des 13 Jahre jüngeren Franzosen nicht brechen und verlor nach knapp anderthalb Stunden mit 3:6, 4:6. Hanfmann stand wie schon im Achtelfinale über zwei Stunden auf dem Platz, unterlag gegen Arthur Rinderknech jedoch mit 4:6, 6:3, 1:6.

Statt den beiden Deutschen machen am Freitag die Franzosen einen Finalteilnehmer unter sich aus. In der anderen Hälfte des Turnierbaums gilt der topgesetzte Alexander Bublik als Favorit. Der Kasache hatte im Juni das Turnier in Halle gewonnen und dabei auch den späteren Wimbledon-Sieger Jannik Sinner geschlagen.

