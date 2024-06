Berrettini und Draper bestreiten Endspiel in Stuttgart

Das Rasen-Tennisturnier in Stuttgart geht am Sonntag mit dem Finale zwischen Matteo Berrettini und dem Briten Jack Draper zu Ende.

Der frühere Wimbledon-Finalist Matteo Berrettini greift beim Rasen-Tennisturnier in Stuttgart nach seinem dritten Titel. Der 28-Jährige dominierte das italienische Halbfinale gegen seinen sechs Jahre jüngeren Landsmann Lorenzo Musetti und behauptete sich mit 6:4, 6:0. Damit zog Berrettini erneut ins Stuttgarter Endspiel ein, das er 2019 und 2022 gewann.

Sein Gegner am Sonntag (13.00 Uhr) ist der junge britische Tennisprofi Jack Draper. Der 22-Jährige setzte sich in seinem Halbfinale gegen den gleichaltrigen Brandon Nakashima aus den USA souverän 6:3, 6:3 durch. Als erster Brite neben dem zweimaligen Wimbledonsieger Andy Murray, der 2022 sein Endspiel in Stuttgart verlor, spielt Draper um den Titel.

Als letzter verbliebener deutscher Teilnehmer war Jan-Lennard Struff am Freitag zu seinem Viertelfinale gegen Nakashima wegen einer Erkrankung nicht mehr angetreten. Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev sagte seinen zunächst zugesagten Start kurz nach dem verlorenen French-Open-Finale in Paris ab und wird in der kommenden Woche am Rasenevent im westfälischen Halle antreten. Das Stuttgarter Turnier ist mit 812 235 Euro dotiert.

(dpa)