Fnatic bezwingt Excel beim Saisonfinale der LoL-Liga LEC

Fnatic hat sich beim Saisonfinale der League-of-Legends-Liga LEC in einer umkämpften Serie knapp gegen Excel Esports durchgesetzt.

Die WM ist damit in Sicht, für Excel ist die Reise indes vorbei.

"Ich glaube, ich habe noch nie so viel in einem Spiel geschrien", sagte Fnatics Jungler Iván "Razork" Martín Díaz und ergänzte: "Ich will nicht lügen, es war ziemlich stressig."

Nach einem enttäuschenden Start in das Jahr kämpften sich sowohl Excel als auch Fnatic dank einer überzeugenden Sommer-Saison zum Saisonfinale. Entsprechend spannend war auch das Duell. Nach dem Auftaktsieg für Fnatic drehte Excel die Serie. Doch dann wehrte Fnatic den Matchpunkt ab und sicherte sich im entscheidenden fünften Spiel kontrolliert die Chance auf die WM-Teilnahme. Für Excel ist das Ausscheiden ein bitteres Ende nach einem zuletzt starken Auftritt.

Im Duell zwischen Fnatic und Team BDS entscheidet sich nun, wer sich direkt für die Weltmeisterschaft in Südkorea qualifiziert. Der Verlierer hat dann aber noch die Chance, in der sogenannten "Worlds Qualifying Series" gegen Golden Guardians aus der nordamerikanischen LCS um den verbleibenden WM-Startplatz zu spielen.

(dpa)