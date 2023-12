Die Alten können es nicht lassen. Skispringen ist der neue Seniorensport. Der Schweizer Simon Amman springt seine 25. Tournee.

Ja springt denn der alte Holzmichl noch? Schon, kommt darauf an, welchen man meint. Die japanische Version ist offensichtlich für immer zur Erde zurückgekehrt. Noriaki Kasai hat seine Karriere als aktiver Springer inzwischen beendet. Sein letztes von unglaublichen 569 Weltcupspringen absolvierte der asiatische Flugsaurier im Februar 2020 in Sapporo. Mit acht Olympiateilnahmen hält der Mann aus Shimokawa einen Weltrekord. Inzwischen leitet der 51-Jährige die Werksmannschaft von Tsuchiya Holdings.

Simon Ammann springt gerade seine 25. Vierschanzentournee. Foto: Thomas Bachun, Witters

Der Holzmichl aus der Schweiz stürzt sich noch immer Kopf voraus die Schanzen dieser Welt hinunter. Simon Amman meisterte mit links die Qualifikation in Oberstdorf und startet beim Auftaktspringen der Vierschanzentournee. 1997 feierte der Eidgenosse seine Weltcup-Premiere. Nach einer Pause von einem Jahr absolviert der 42-Jährige nun seine 25. Jubiläumstournee. Er sei „schon froh, wieder da zu sein“. Nach der gemeisterten Qualifikation für das Finale im Allgäu musste sich der Senior selbst einbremsen. „Es war zu viel Aggressivität in meinen Sprüngen“, meinte der Toggenburger im Auslauf der Schattenbergschanze. Mehr Doppel-Herz statt doppelten Espresso.

Ab 35 raten die Ärzte meist zu Seniorensport

Profis in den meisten anderen Sportarten sollten sich ab 35 Jahren Gedanken machen, ob es außer einem Trainer-Dasein noch andere Alternativen gibt. Bei den Freizeitaktivitäten raten die Ärzte ab dieser Lebensphase eher zum gelenkschonenden Seniorensport wie Schwimmen oder Radfahren. Oder eben Skispringen, wie ein Blick in die Geschichtsbücher der Schanzenartisten zeigt.

Im April dieses Jahres feierte ein anderer Altmeister ein Comeback. Bei den finnischen Meisterschaften trat Janne Ahonen wieder an und landete mit Sätzen von 85 und 86 Metern geschmeidig auf Rang elf. Der 45-Jährige hatte sich zum Ziel gesetzt, einen Wettkampf mit seinem Sohn zu bestreiten. Mico Ahonen belegte auf der Schanze in Rovaniemi Rang vier. Mit dem Wissen, nicht mehr der beste Skispringer in der Familie zu sein, könnte er jetzt beruhigt die Sprungski in die Ecke stellen. Endgültig. Vielleicht.

