Augsburg

17:28 Uhr

Augsburger Sporthalle braucht schnell eine neue Elektrik

In der Erhard-Wunderlich-Sporthalle sind nur noch ein paar Steckdosen in Betrieb.

Plus Funktionierende Steckdosen in der Sporthalle am Wittelsbacher Park zu finden, ist gar nicht so einfach. Viele sind abgeklemmt, weil ein Betrieb nicht mehr sicher ist.

Von Robert Götz Artikel anhören Shape

Wer als Sportler in der Erhard-Wunderlich-Sporthalle in Augsburg Strom benötigt, um zum Beispiel sein Smartphone zu laden oder auch, um sich die Haare zu föhnen, der muss auch ein wenig Glück haben, dass sich eine funktionierende Steckdose in seiner Nähe befindet. Denn die meisten Steckdosen sind außer Betrieb genommen worden, weil die Elektrik total veraltet ist.

Zwar wird die denkmalgeschützte Sporthalle, die im Dezember 1965 eröffnet wurde, gerade generalsaniert, doch anscheinend ist das Stromproblem jetzt so dringend, dass nun in der Sitzung des Sportausschusses am Mittwoch mittels eines Dringlichkeitsantrages beschlossen wird, im Nachtragshaushalt die nötigen Mittel von rund 1,1 Millionen Euro (brutto) bereitzustellen.

