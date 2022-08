Augsburg

17:48 Uhr

Kanute Sideris Tasiadis und sein harter Weg zum WM-Titel zu Hause

Plus Der Augsburger Sideris Tasiadis holt in seiner Heimatstadt den lange ersehnten Sieg. In seiner Karriere musste er sportliche wie private Rückschläge verkraften.

Von Andrea Bogenreuther

Es war ein Drehbuch, wie für Sideris Tasiadis geschrieben: Viele Weltmeisterschaften hatte der 32-jährige Slalomkanute aus Augsburg bereits bestritten – und doch fehlte ihm in seiner erfolgreichen Karriere trotz vieler Medaillen und Spitzenplatzierungen der begehrte Titel. Dann bekam seine Heimatstadt Augsburg den Zuschlag für die WM 2022, und Tasiadis verfolgte ab da ein Ziel: vor heimischen Publikum auf seiner Lieblingsstrecke Weltmeister im Canadier Einer zu werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen