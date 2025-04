Augsburger Sportfotograf Thorsten Franzisi ist tot

Sein Markenzeichen war sein schwarzer Bogart-Hut. Auf fast keinem Fototermin war der Augsburger Sportfotograf Thorsten Franzisi ohne Kopfbedeckung zu sehen. Doch seit Dienstag ist nichts mehr so, wie es war. Denn am 8. April ist der bekannte Foto-Journalist und Gründer sowie Herausgeber des Online-Sportportals und Sport-Magazins Sport in Augsburg im Alter von 53 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben.

Thorsten Franzisi gründete „Sport in Augsburg“

Mit seiner regionalen Online-Plattform und seinem Magazin gab der gebürtige Wiesbadener seit fast 15 Jahren den vielen Sportvereinen in und um Augsburg eine Plattform. Franzisi, der zuletzt mit seiner Frau Angela in Aystetten wohnte, leistete damit Pionierarbeit. Das Fotografen-Duo war auf allen Sportanlagen der Stadt im Einsatz. Die Autos mit der markanten Werbung waren nicht zu übersehen. Thorsten Franzisi war immer auf der Suche nach dem besonderen Bild, beim FCA, beim AEV, aber vor allem auch abseits der bekannten Sportarten. Er veröffentlichte nicht nur Spielberichte, sondern auch Analysen, Interviews, Porträts, Fotos oder erklärte auch die Sportpolitik.

Die Augsburger Panther waren für Thorsten Franzisi eine Herzensangelegenheit

Der Eishockeysport war Franzisi, der drei erwachsene Kinder hinterlässt, ganz besonders ans Herz gewachsen. Seit 2011 unterstützte er die Augsburger Panther als Teamfotograf. Und auch beim AEV-Nachwuchs war er mit seiner Kamera immer da, wenn ihn der Club benötigte. „Mit seinem herausragenden fotografischen Gespür für Eishockey half er, die clubeigene Berichterstattung über die Jahre hinweg auf ein völlig neues Level zu heben“, schreibt der AEV in einer Pressemitteilung.

Die Augsburger Panther schreiben weiter und sprechen so für alle Augsburger Sportvereine: „Immer höflich, immer zuvorkommend, immer hilfsbereit – die Zusammenarbeit mit Thorsten Franzisi war zu jedem Zeitpunkt unkompliziert und von großer gegenseitiger Wertschätzung geprägt. Seine loyale, sympathische und professionelle Art und Weise wird allen immer in Erinnerung bleiben. Sein Tod hinterlässt eine unermessliche Lücke. Heimspiele ohne ihn, mit einem Lächeln im Gesicht und die Kamera immer griffbereit – für uns nicht vorstellbar.“ Wie für viele Augsburger Sportler und Kollegen.