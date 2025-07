Die Lage am Eiskanal wird immer dramatischer

Es war zu erwarten, dass irgendwann die erste Wettkampf-Absage kommen musste. Nun war es so weit, die Augsburger Stadtmeisterschaft im Rafting, die am Sonntag auf dem Augsburger Eiskanal geplant war, konnte wegen Wassermangels nicht stattfinden. Am Dienstag und Mittwoch hatte der Kanal noch Wasser geführt, am Donnerstag war aufgrund der anhaltenden Trockenheit der Pegelstand am entscheidenden Messpunkt in Haunstetten nicht mehr so hoch wie nötig. So wurde am Freitag das Wasser aus der Wettkampfstrecke abgelassen. Am Wochenende saßen die Kanusportlerinnen und -sportler buchstäblich auf dem Trockenen. Ob der internationale ECA-Jugend-Cup am nächsten Wochenende auf dem Eiskanal ausgetragen werden kann, ist derzeit ungewiss.

Die Stadtmeisterschaft im Rafting, die das Team von Rafting Tours Augsburg um Organisator Peter Micheler ausgerichtet hätte, fiel als Erstes der lang anhaltenden Hitze zum Opfer. Aber schon die Austragung der nationalen Qualifikation im Kanuslalom im Mai dieses Jahres war wegen Trockenheit auf der Kippe gestanden. Die Quali konnte in letzter Minute dann doch noch auf der Olympiastrecke von 1972 absolviert werden.

Ob es eine zweite Chance für die Raftingmannschaften und ihre Stadtmeisterschaft gibt, ist unklar. Peter Micheler zeigt sich da eher pessimistisch: „Wir wissen einfach nicht, wie sich die Wassersituation in diesem Hitzesommer weiterentwickeln wird. Vielleicht findet sich noch ein Termin nach dem Weltcupfinale im September. Aber sicher ist das nicht. Wir haben einfach keine Planbarkeit“, bringt er die Situation am Eiskanal auf den Punkt.

Über 300 Paddlerinnen und Paddler kommen zum ECA-Cup an den Eiskanal

Auch Melanie Martin, Vorsitzende des Augsburger Kajak Vereins (AKV), bangt um ihren Wettkampf. Am nächsten Wochenende sollen die Rennen um den ECA-Cup, den Junior Canoe Slalom European Cup, auf der Olympiastrecke ausgetragen werden. Es ist die größte Veranstaltung, die der AKV jedes Jahr in Augsburg durchführt. Und ausgerechnet in diesem Jahr hat Melanie Martin so viele Anmeldungen wie noch nie. Über 300 junge Paddlerinnen und Paddler aus 15 Nationen werden anreisen, über 500 Starts sind an jedem der Wettkampftage im Kanuslalom geplant, weitere 65 im Kajak Cross. „Für die Rennserie kommen Sportlerinnen und Sportler bis aus Neuseeland, Australien und den USA nach Deutschland. Die wollen unbedingt den Eiskanal fahren. Für die Jugend ist es etwas ganz Besonderes, sich international auf dem Eiskanal zu messen“, betont Melanie Martin den Stellenwert der Augsburger Strecke in der Kanusportszene.

AKV-Vorsitzende hofft, dass der ECA-Cup ausgetragen werden kann

Seit vielen Wochen ist sie mit den Vertretern der Stadt Augsburg im Gespräch, ob und wie sich der Wettkampf realisieren lässt. In den nächsten Tagen werden die Gespräche weitergeführt, berichtet sie, bis Dienstag oder Mittwoch rechnet sie mit einer Entscheidung. „Die Stadt tut, was sie kann, und deswegen bin ich noch voller Hoffnung“, sagt Martin optimistisch. Wenn die AKV-Vorsitzende auf ihren Zeitplan blickt, hat sie auch nicht viel andere Möglichkeiten angesichts des großen Teilnehmerfelds.

Natürlich gäbe es einen Plan B, was bedeutet, dass man auf den alten Olympiakanal und die Jugendstrecke ausweichen könnte. Was aber weder den sportlichen Ansprüchen noch den Wünschen der Gäste entspricht. „Die Leute reagieren da sofort“, hat Melanie Martin festgestellt. Denn schon 2023 gab es beim ECA-Cup Wasserprobleme, im Jahr darauf waren die Anmeldezahlen deutlich geringer. Dazu hat der Verein einen großen logistischen und finanziellen Aufwand für den Wettkampf zu bewältigen, darunter die Verpflegung der Aktiven und der Helferteams.

Stadt Augsburg ist in Austausch mit den betroffenen Kanuvereinen

Umso klarer ist auch ihr, dass im Hinblick auf die Zukunftssicherung der Olympiaanlage dringender Handlungsbedarf besteht. „Ich glaube, wir müssen wirklich schnell in die Pötte kommen“, sagt Melanie Martin. Schließlich gehe es nicht nur um die Wettkämpfe, sondern auch um die Trainingssituation für den Amateur- und Leistungssport. Dass in Augsburg nun die Politik aktiv wird – ein erstes Maßnahmenpaket soll am 15. Juli im Sportausschuss des Augsburger Stadtrats vorgestellt werden – und zur Verbesserung der Situation im ständigen Austausch mit den betroffenen Kanuvereinen ist, macht Martin Mut. „Ich sehe es als ein gutes Zeichen, dass etwas vorwärtsgeht.“

Slalomkanutin Emily Apel kehrt vom Weltcup in Prag mit der Bronzemedaille heim

Während in Augsburg auf der Olympiastrecke nicht gepaddelt wurde, waren zeitgleich die Spitzenleute der beiden Vereine AKV und Kanu Schwaben Augsburg beim Kanuslalom-Weltcup in Prag im Einsatz. Mit gemischten Ergebnissen. Herausragend waren dabei die beiden Bronzemedaillen von Emily Apel (Kanu Schwaben Augsburg) im Kajak Einer und Andrea Herzog (KC Leipzig) im Canadier Einer. Doch mehr Edelmetall gab es für das deutsche Team am Wochenende dann nicht mehr. Sowohl im Kanuslalom als auch im Kajak Cross verpassten Noah Hegge, Sideris Tasiadis, Elena Lilik (alle Kanu Schwaben), Hannes Aigner (AKV), Ricarda Funk (KSV Bad Kreuznach) und Stefan Hengst (KR Hamm) einen Platz auf dem Treppchen.