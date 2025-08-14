Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Sport
Icon Pfeil nach unten

Augsburger Allgemeine abonnieren und Kicker lesen: exklusive Aktion zum Bundesliga-Start

In eigener Sache

Doppelpack für Fußballfans: Augsburger Allgemeine kooperiert mit dem „Kicker“

Ticker, Analysen, Tore: Wer Fußball liebt, kennt den „Kicker“. Und wer die AZ digital abonniert, kann jetzt das bekannteste Fußballmagazin Deutschlands mitlesen.
    • |
    • |
    • |
    Jetzt PLUS+ sichern und kostenlos Kicker+ lesen – aktuelle News, Hintergründe und Analysen aus der Fußballwelt inklusive.
    Jetzt PLUS+ sichern und kostenlos Kicker+ lesen – aktuelle News, Hintergründe und Analysen aus der Fußballwelt inklusive. Foto: Stock Adobe (Symbolbild)

    Pünktlich zum Start der Bundesliga-Saison hat sich die Augsburger Allgemeine einen prominenten Partner an die Seite geholt: den Kicker, das bekannteste Fußballmagazin Deutschlands. Was bedeutet das für Sie?

    Wer bis zum 29. August 2025 das digitale PLUS+ Abo abschließt – aktuell zum Aktionspreis von 2,50 Euro pro Woche statt 3 Euro – bekommt fünf Monate lang gratis Zugang zu Kicker+. Das ist die digitale Plattform des Magazins mit aktuellen Nachrichten, Hintergrundberichten und Analysen aus der Fußballwelt. Neben den gewohnten regionalen Nachrichten aus Augsburg und Ihrer Lokalausgabe gibt es also monatelang kostenlosen Fußball-Content obendrauf. Alle Details zur Aktion, was man beachten muss und wie man an den Gutscheincode kommt, finden Sie hier. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden