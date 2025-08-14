Doppelpack für Fußballfans: Augsburger Allgemeine kooperiert mit dem „Kicker“

Pünktlich zum Start der Bundesliga-Saison hat sich die Augsburger Allgemeine einen prominenten Partner an die Seite geholt: den Kicker, das bekannteste Fußballmagazin Deutschlands. Was bedeutet das für Sie?

Wer bis zum 29. August 2025 das digitale PLUS+ Abo abschließt – aktuell zum Aktionspreis von 2,50 Euro pro Woche statt 3 Euro – bekommt fünf Monate lang gratis Zugang zu Kicker+. Das ist die digitale Plattform des Magazins mit aktuellen Nachrichten, Hintergrundberichten und Analysen aus der Fußballwelt. Neben den gewohnten regionalen Nachrichten aus Augsburg und Ihrer Lokalausgabe gibt es also monatelang kostenlosen Fußball-Content obendrauf. Alle Details zur Aktion, was man beachten muss und wie man an den Gutscheincode kommt, finden Sie hier. (AZ)