Bronzemedaillengewinner Noah Hegge schon wieder schnell unterwegs

In der Saison eins nach den Olympischen Spielen von Paris haben sich die Wettkampfformate im Kanuslalom und Kajak Cross. gravierend geändert. Wie gut die Kanutinnen und Kanuten aus Augsburg damit zurechtkommen, zeigten sie beim ersten Rennen der Saison, dem Kanuslalom-Weltcuprennen und den deutschen Kajak-Cross-Meisterschaften in Markkleeberg bei Leipzig. Als äußerst positiv erwies sich das Wochenende für Ricarda Funk (KSV Bad Kreuznach) und Stefan Hengst (KR Hamm), die beide für ihre Heimatvereine starten, aber in Augsburg bzw. Friedberg leben und am Eiskanal trainieren.

Im offiziellen Kanuslalom-Wettkampf gibt es ab sofort nur noch einen Vorlauf, aus dem sich die besten Zwölf für das Finale qualifizieren. Ricarda Funk legte in Markkleeberg einen furiosen Start hin. Die gerade noch 32-Jährige, die am 15. April Geburtstag hatte, gewann am ersten Tag des Weltranglistenrennens alle Wettkämpfe: Im Kajak-Einer den Vorlauf sowie das Finale und die Qualifikation für die Kajak-Cross-Heats (Kajak Cross Individual) sowie den Kajak Cross. Insbesondere mit ihren Slalom-Läufen war Funk zufrieden. Ihr Fokus liegt weiterhin auf dieser Disziplin. „Ich kann ein sehr gutes Gefühl mitnehmen“, sagte sie. Sie habe noch einiges lernen können, insbesondere im Short Slalom (dem verkürzten Slalom).

Achtungserfolg mit Rang vier für Emily Apel im Kajak Einer

Im Kanuslalom-Kajak der Männer siegte Noah Hegge von den Kanu Schwaben Augsburg trotz zwei Strafsekunden wegen einer Torstabberührung. In den Canader-Disziplinen paddelten Andrea Herzog (Leipziger KC) und Hannes Trummer (KV Zeitz) gegen die internationale Konkurrenz auf den zweiten Platz. Der Olympia-Vierte von Paris im C1, Sideris Tasiadis (KS Augsburg), landete wegen drei Torstabberührungen, verbunden mit sechs Strafsekunden, auf Platz zehn. Die Paris-Olympia-Silbergewinnerin im Canadier, Elena Lilik (Kanu Schwaben Augsburg), war nicht am Start, sie ist noch dabei, sich nach einer dringend notwendigen Operation an der Hand zu regenerieren. Ein kleines Achtungszeichen setzte dafür ihre Schwester Emily Apel im Kajak-Einer. Die 22-Jährige paddelte auf den vierten Rang. Im Vorlauf belegte sie Platz zwei.

Die Deutschen Meisterschaften im Kajak Cross Individual und Kajak Cross wurden an diesem Wochenende in Markkleeberg im Rahmen des Weltranglistenrennens ausgetragen. Für die Wertung wurden die internationalen Teilnehmer aus der Ergebnisliste gestrichen. Auch hier gewann Ricarda Funk beide Disziplinen. Das Einzelzeitfahren – bisher als Time Trial bezeichnet – ist jetzt kein reiner Vorlauf mehr, sondern ist als Kajak Cross Individual (ohne weitere Gegner im Wasser) ebenfalls ein Medaillenwettkampf. Stefan Hengst, der erste Sieger in Markkleeberg in dieser Kategorie, befürwortete die Wettkampfveränderung. „Es wertet den ganzen Sport auf. Es gibt durchaus Sportler mit dabei, die im Time Trial recht gut sind, und die eventuell aber in den Heats (im Duell gegen drei Konkurrenten) nicht ganz so stark sind. Und so öffnet man wieder Möglichkeiten, dass doch Kajak Cross für jeden etwas ist“, sagte Hengst zum neuen Format. Im klassischen Kajak Cross siegte erneut Noah Hegge, der Olympia-Bronzegewinner von Frankreich.

Wassermangel erschwert deutsche Qualifikation am Augsburger Eiskanal

Ricarda Funk sagte nach den Wettkämpfen: „Es war ein sehr hartes Wochenende.“ Noah Hegge, als Favorit in den Cross gestartet, bedeutet der deutsche Meistertitel sehr viel. „Es war der erste Wettkampf. Nach der Winterphase jetzt war das nicht easy. Es ist immer schön, gut in die Saison zu starten.“

Die nächsten Starts der deutschen Kanusport-Elite finden in Augsburg statt. Am 26. und 27. April steigen am Eiskanal die ersten zwei Wettkampftage zur Deutschen Qualifikation. Mittlerweile gehen die Organisatoren allerdings davon aus, dass die Rennen aufgrund von Wassermangel nicht auf der Olympiastrecke stattfinden können. Voraussichtlich wird auf die Jugendstrecken vom alten Olympiastart abwärts ausgewichen, sollte es bis zum nächsten Wochenende nicht noch erheblich regnen.