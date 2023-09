20 Tore in den letzten beiden Spielen: So lief die Vorbereitung des AEV

Die Vorbereitung startete für die Panther mit drei Pleiten ohne eigenes Tor. Dann fing sich das Team. In den beiden letzten Tests fielen 20 Treffer.

Eines kann man den neu formierten Augsburger Panthern nicht vorwerfen: Langweilig geht es nur äußerst selten zu. Alleine in den letzten beiden Partien der Vorbereitung fielen 20 Treffer, elf davon gingen aufs Konto des AEV.

Von einer solchen Torflut war das Team von Trainer Christof Kreutzer zum Start noch weit entfernt. Die Vorbereitung ging ernüchternd los, die ersten drei Testspiele wurden allesamt zu null verloren. Zur Ehrenrettung der neu formierten Panther sei aber gesagt, dass es dabei gegen europäische Topteams ging. Dennoch ließen die 0:4-Pleite gegen Dynamo Pardubice aus Tschechien und das. 0:3 gegen die Schweden von Rögle BK erst mal wenig Euphorie aufkommen.

Beim Dolomitencup blieb den Augsburger Panthern nur der letzte Platz

Beim Dolomitencup belegte der AEV folgerichtig punkt- und torlos den letzten Platz. Beim Bodenseecup setzte es gegen den SC Rapperswil-Jona Lakers aus der Schweiz mit dem 0:5 die höchste Testpleite. Immerhin: Gegen den SC Langnau Tigers siegte Augsburg nach Penalty-Schießen. Danach stehen ein 4:0-Sieg beim Zweitligisten EV Landshut sowie ein 11:2-Erfolg beim Kooperationspartner, dem Oberligisten Peiting, zu Buche.

Was diese Siege wert sind – darüber sollte die Generalprobe gegen den einzigen DEL-Gegner in der Vorbereitung Auskunft geben. Beim zugleich einzigen Heimspiel vor dem Start der DEL waren die Schwenninger Wild Wings zu Gast. Im stellenweise hitzig geführten Aufeinandertreffen mit dem Ex-Team von Kreutzer siegten die Panther mit 5:4.

Die erste Sturmreihe scheint ein großer Trumpf der Panther zu sein

Während sich die Panther-Defensive in dieser Partie immer wieder Konzentrationsschwächen leistete, war vor allem das Zusammenspiel der ersten Sturmreihe mit Anrei Hakulinen, Jere Karjalainen und Luke Esposito ein Trumpf. Kreutzer stellte dem Sturm-Trio auf Nachfrage ein gutes Zeugnis aus: "Die Reihe arbeitet und harmoniert sehr gut." Abstellen müsse man die Fehler in der Defensive: "Es waren teilweise Flüchtigkeitsfehler, die müssen wir abstellen und die können wir leicht abstellen. Das werden wir mit den Jungs besprechen."

Auch im letzten Test in Bad Nauheim galt: vorne hui, hinten pfui. Zur Mitte des zweiten Drittels lag eine Blamage in der Luft, der Zweitligist führte mit 5:0. Dann startete die Aufholjagd der Panther, die am Ende tatsächlich noch einen 6:5-Sieg herausschossen. Dass die neuen Panther sich nicht aufgeben – auch das sei Teil des Konzepts, so Kreutzer: "Wir werden uns immer wehren. Das wird in jedem Spiel so sein."