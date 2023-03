Steigt der AEV ab? Szenarien und DEL2 Play-offs im Überblick

Die Augsburger Panther müssen um den Verbleib in der DEL zittern – und können keinen Einfluss mehr nehmen. Der Blick geht in Richtung DEL2.

Die Augsburger Panther befinden sich in einer Situation, in welcher keine Mannschaft sein will. Und auch kein Spieler, Verantwortlicher oder Fan. Die Saison in der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) ist vorbei – und trotzdem herrscht Ungewissheit. Der Traditionsklub des deutschen Eishockeys muss seinen Blick nach unten richten, um zu erfahren, ob die Saison mit einem Abstieg endet. Eingreifen können die Profis der Panther nicht mehr. Das bedeutet Machtlosigkeit und Ungewissheit, auch für die Fans. Wir halten Sie hier auf dem Laufenden, wie die Chancen auf den Klassenerhalt in der DEL stehen.

Steigt der AEV ab? Bei den Szenarien geht der Blick in die DEL2

Die Entscheidung, ob der AEV den Gang in die DEL2 antreten muss, fällt in den DEL2 Play-offs 2023. Das liegt daran, dass es noch nicht sicher ist, ob eine Mannschaft aus der DEL2 aufsteigen wird. Ist das der Fall, müssen die Panther als Vorletzter der DEL zusammen mit den Bietigheim Steelers, die sicher abgestiegen sind, den Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Die Besonderheit in der DEL2 ist die Tatsache, dass nur drei Mannschaften eine Lizenz für die DEL beantragt haben. Das hat zur Folge, dass es nur einen Aufsteiger gibt, wenn eines der folgenden drei Teams in den DEL2 Play-offs die Meisterschaft holt:

Kassel Huskies

Krefeld Pinguine

Dresdner Eislöwen

Für alle, die es mit den Augsburger Panthern halten, bleibt also nur der bange Blick in Richtung der DEL2 Play-offs. Wenn sich Kassel, Krefeld oder Dresden in den DEL2 Play-offs durchsetzt, wird der AEV zum DEL-Absteiger. Doch wie wahrscheinlich ist das? Wir verschaffen Ihnen einen Überblick.

DEL2 Play-offs: So ist die Ausgangslage für Kassel, Krefeld und Dresden

Die schlechte Nachricht für die Panther zuerst: Kassel, Krefeld und Dresden haben sich allesamt für die DEL2 Play-offs 2023 qualifiziert. Spannend ist dabei, dass mit Krefeld und Dresden zwei der Teams gleich im Viertelfinale aufeinandertreffen. Dieses wird im Modus "Best of 7" ausgetragen. Ein Team muss also vier Spiele gewinnen, um ins Halbfinale einzuziehen. Die Paarungen im Überblick:

Kassel Huskies – Lausitzer Füchse

– Krefeld Pinguine – Dresdner Eislöwen

– ESV Kaufbeuren – EC Bad Nauheim

– EC Bad Nauheim Ravensburg Towerstars – EV Landshut

Die Kassel Huskies sind als Sieger der Hauptrunde Favorit in den DEL2 Play-offs 2023. Folgende Termine sollten alle AEV-Fans daher besonders im Blick behalten:

Mittwoch, 15.03.2023: 19:30 Uhr, Kassel Huskies – Lausitzer Füchse

– Freitag, 17.03.2023: 19:30 Uhr, Lausitzer Füchse – Kassel Huskies

– Sonntag, 19.03.2023: 17:00 Uhr, Kassel Huskies – Lausitzer Füchse

– Dienstag, 21.03.2023: 19:30 Uhr, Lausitzer Füchse – Kassel Huskies

– Freitag, 24.03.2023: 19:30 Uhr, Kassel Huskies – Lausitzer Füchse (falls nötig)

– (falls nötig) Sonntag, 26.03.2023: 17:00 Uhr, Lausitzer Füchse – Kassel Huskies (falls nötig)

– (falls nötig) Dienstag, 28.03.2023: 19:30 Uhr, Kassel Huskies – Lausitzer Füchse (falls nötig)

Falls die Huskies das Halbfinale der DEL2 Play-offs erreichen sollten, würden sie in diesem entweder auf Krefeld oder Dresden treffen. Dann würde es also erneut zum Duell zweier Mannschaften kommen, welche unbedingt aufsteigen wollen. Das hätte zur Folge, dass die AEV-Fans definitiv erst nach dem Finale in den DEL2 Play-offs wüssten, ob die Panther in der kommenden Spielzeit in der DEL oder der DEL2 spielen. In diesem Artikel halten wir Sie über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden.