Die Panther feiern einen souveränen Sieg gegen Frankfurt

Das war eine konzentrierte Vorstellung. Ohne Zittern, ohne Aufholjagd siegten die Augsburger Panther mit 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) gegen Frankfurt und beendeten zugleich eine Serie von drei Niederlagen. Chris Collins, Moritz Elias, Donald Busdeker und Nolan Zajac erzielten die Treffer zum nie gefährdeten vierten Saisonerfolg. Mit elf Zählern nach acht Partien rangiert das Team im Mittelfeld.

Der achte Spieltag war zugleich die Saisonpremiere für den treuesten Spieler der Deutschen Eishockey Liga. Thomas J. Trevelyan, der bereits seine 14. Saison im Curt-Frenzel-Stadion in Angriff nimmt, konnte erstmals nach seiner Verletzung aus den Testspielen eingreifen. Der 40-Jährige rückte gleich in die erste Sturmreihe mit Mark Zengerle und Donald Busdeker, „Ich habe fast vergessen, wie wild das Spiel ist“, meinte der Deutsch-Kanadier nach seinem Punktspieldebüt. Auf der anderen Seite musste Coach Ted Dent auf drei Top-Stürmer verzichten. Der letztjährige Torjäger Anrei Hakulinen, Unterzahlspezialist Jason Bast und Spielmacher Anthony Louis fielen verletzt aus. Praktisch eine komplette Topreihe mussten die Augsburger mit jungen Spielern ersetzen. Es ging auf.

Der AEV bringt das 4:1 souverän über die Zeit

Die Panther hielten sich an den Matchplan, nämlich nicht wieder in Rückstand zu geraten. In der 14. Minute jubelten die AEV-Fans unter den 6012 Zuschauern im Curt-Frenzel-Stadion das erste Mal. Einen Schuss von Riley Damiani konnte Frankfurt-Torwart Juho Olkinuora nicht festhalten. Collins hatte keine Mühe den Puck über die Linie zu drücken. Zuvor hatten sich die Augsburger bei einer 80 Sekunden währenden 5:3-Überzahl kaum zwingende Chancen erspielen können.

Der zweite Abschnitt begann mit der dicksten Chance für die Hessen auf ihren ersten Treffer. Carter Rowney durfte nach einem Foul von AEV-Stürmer Collins zum Penaltyschuss antreten. Der Frankfurter scheiterte in der 25. Minute an AEV-Schlussmann Strauss Mann. Wenig später tauchte Moritz Elas alleine vor dem Frankfurter Torwart auf und brachte die Scheibe nicht an ihm vorbei. Danach hatte der U20-Nationalspieler einfach Glück, als sein Pass vor das Tor vom Frankfurter Dennis Lobach unhaltbar zum 2:0 abgefälscht wurde.

Es kam noch besser für die Gastgeber, die nun den Gegner dominierten. Nach einem überragenden Querpass von Collins drückte Busdeker 1,6 Sekunden vor der zweiten Sirene den Puck über die Linie. Ein perfekter Zeitpunkt, um erstmals in dieser Saison mit 3:0 vorne zu liegen. Es wurde nur kurz spannend. Schweiger erzielte den 3:1-Anschlusstreffer (42.). In der 55. Minute stellte Verteidiger Zajac nach feiner Vorlage von Riley Damiani jedoch den alten Abstand wieder her. Der AEV brachte das 4:1 souverän über die Zeit.

Am Sonntag um 14 Uhr treten die Panther in Schwenningen an. Vor einigen Wochen hatten die Augsburger das letzte Testspiel mit 3:4 nach Verlängerung gegen die Wild Wings verloren.

Augsburger Panther Mann – Reul, Zajac; Schemitsch, McCourt; Köhler, van der Linde; Blumenschein – Busdeker, Zengerle, Trevelyan; Damiani, Kunyk, Collins; Moritz Elias, Oblinger, Florian Elias; Hanke, Volek, Tosto

Tore 1:0 (14.) Collins, 2:0 (29.) M. Elias, 3:0 (40.) Busdeker, 3:1 (42.) Schweiger, 4:1 (55.) Zajac

Zuschauer 6012