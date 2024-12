Wann spielen die Augsburger Panther? Das ist der Spielplan der Saison 2024/25

Die Augsburger Panther spielen auch in der Saison 2024/25 in der Penny DEL, der Deutschen Eishockey Liga. Rein sportlich beziehungsweise rechnerisch war der AEV zum Ende der vergangenen Saison zum zweiten Mal in Folge aus der DEL abgestiegen. Doch in beiden Jahren konnten sich die Panther über Schützenhilfe in den Play-offs der zweiten Liga freuen, in der vergangenen Saison aus Regensburg. Da sich der Zweitligameister nicht für eine DEL-Lizenz beworben hatte, gab es keinen DEL2-Aufsteiger, sodass Augsburg auch 2024/25 erstklassig spielen darf.

Augsburger Panther: Das ist der Spielplan für die Saison 2024/25

In der DEL-Saison 2024/25 sollte es für den AEV laufen, weshalb einige vielversprechende Neuzugänge geholt wurden, zudem wurde der Kanadier Ted Dent als neuer Coach verpflichtet.

Doch der Erfolg sollte sich nicht einstellen. Ende November entließen die Augsburger Panther Dent und es übernahm - zumindest übergangsweise - der bisherige Sportdirektor Larry Mitchell. Ob er das Ruder herumreißen kann? Die Hauptrunde der Saison läuft noch bis in den März, wenn die Panther am 7.3.2025 zu ihrem letzten Spiel der regulären Saison auswärts bei den Iserlohn Roosters antreten.

AEV: Die Spiele in der Penny DEL in der Saison 2024/25 in der Übersicht

Der Kalender der Augsburger Panther in der Penny-DEL-Saison 2024/25 in der Übersicht:

1. Spieltag: 19.9.2024, 19.30 Uhr: Augsburger Panther – ERC Ingolstadt

2. Spieltag: 22.9.2024, 16.30 Uhr: Nürnberg Ice Tigers – Augsburger Panther

3. Spieltag: 27.9.2024, 19.30 Uhr: Eisbären Berlin – Augsburger Panther

4. Spieltag: 29.9.2024, 19.15 Uhr: Augsburger Panther – Kölner Haie

5. Spieltag: 2.10.2024, 19.30 Uhr: Augsburger Panther – Iserlohn Roosters

6. Spieltag: 4.10.2024, 19.30 Uhr: Adler Mannheim – Augsburger Panther

7. Spieltag: 6.10.2024, 19.15 Uhr: Augsburger Panther – Grizzlys Wolfsburg

8. Spieltag: 11.10.2024, 19.30 Uhr: Augsburger Panther – Löwen Frankfurt

9. Spieltag: 13.10.2024, 14.00 Uhr: Schwenninger Wild Wings – Augsburger Panther

10. Spieltag: 18.10.2024, 19.30 Uhr: Red Bull München – Augsburger Panther

11. Spieltag: 20.10.2024, 16.30 Uhr: Augsburger Panther – Straubing Tigers

12. Spieltag: 24.10.2024, 19.30 Uhr: Düsseldorfer EG – Augsburger Panther

13. Spieltag: 27.10.2024, 14.00 Uhr: Augsburger Panther – Pinguins Bremerhaven

14. Spieltag: 31.10.2024, 19.30 Uhr: Augsburger Panther – Eisbären Berlin

15. Spieltag: 3.11.2024, 16.30 Uhr: ERC Ingolstadt – Augsburger Panther

16. Spieltag: 15.11.2024, 19.30 Uhr: Adler Mannheim – Augsburger Panther

17. Spieltag: 17.11.2024, 16.30 Uhr: Augsburger Panther – Iserlohn Roosters

18. Spieltag: 21.11.2024, 19.30 Uhr: Grizzlys Wolfsburg – Augsburger Panther

19. Spieltag: 23.11.2024, 19.00 Uhr: Red Bull München – Augsburger Panther

20. Spieltag: 26.11.2024, 19.30 Uhr: Löwen Frankfurt – Augsburger Panther

21. Spieltag: 29.11.2024, 19.30 Uhr: Augsburger Panther – Straubing Tigers

22. Spieltag: 1.12.2024, 14.00 Uhr: Pinguins Bremerhaven – Augsburger Panther

23. Spieltag: 6.12.2024, 19.30 Uhr: Augsburger Panther – Nürnberg Ice Tigers

24. Spieltag: 8.12.2024, 19.15 Uhr: Kölner Haie – Augsburger Panther

25. Spieltag: 13.12.2024, 19.30 Uhr: Augsburger Panther – Düsseldorfer EG

26. Spieltag: 15.12.2024, 14.00 Uhr: Schwenninger Wild Wings – Augsburger Panther

27. Spieltag: 18.12.2024, 19.30 Uhr: Augsburger Panther – Pinguins Bremerhaven

28. Spieltag: 20.12.2024, 19.30 Uhr: Straubing Tigers – Augsburger Panther

29. Spieltag: 22.12.2024, 14.00 Uhr: Düsseldorfer EG – Augsburger Panther

30. Spieltag: 26.12.2024, 19.15 Uhr: Augsburger Panther – Adler Mannheim

31. Spieltag: 28.12.2024, 18.00 Uhr: Iserlohn Roosters – Augsburger Panther

32. Spieltag: 30.12.2024, 19.30 Uhr: Augsburger Panther – Eisbären Berlin

33. Spieltag: 3.1.2025, 19.30 Uhr: Augsburger Panther – Nürnberg Ice Tigers

34. Spieltag: 5.1.2025, 14.00 Uhr: Kölner Haie – Augsburger Panther

35. Spieltag: 10.1.2025, 19.30 Uhr: ERC Ingolstadt – Augsburger Panther

36. Spieltag: 12.1.2025, 14.00 Uhr: Augsburger Panther – Löwen Frankfurt

37. Spieltag: 16.1.2025, 19.30 Uhr: Augsburger Panther – Red Bull München

38. Spieltag: 19.1.2025, 16.30 Uhr: Grizzlys Wolfsburg – Augsburger Panther

39. Spieltag: 24.1.2025, 19.30 Uhr: Augsburger Panther – Schwenninger Wild Wings

40. Spieltag: 26.1.2025, 16.30 Uhr: Augsburger Panther – ERC Ingolstadt

41. Spieltag: 29.1.2025, 19.30 Uhr: Straubing Tigers – Augsburger Panther

42. Spieltag: 31.1.2025, 19.30 Uhr: Augsburger Panther – Grizzlys Wolfsburg

43. Spieltag: 2.2.2025, 16.30 Uhr: Augsburger Panther – Schwenninger Wild Wings

44. Spieltag: 14.2.2025, 19.30 Uhr: Löwen Frankfurt – Augsburger Panther

45. Spieltag: 16.2.2025, 16.30 Uhr: Augsburger Panther – Adler Mannheim

46. Spieltag: 19.2.2025, 19.30 Uhr: Pinguins Bremerhaven – Augsburger Panther

47. Spieltag: 21.2.2025, 19.30 Uhr: Eisbären Berlin – Augsburger Panther

48. Spieltag: 23.2.2025, 16.30 Uhr: Augsburger Panther – Red Bull München

49. Spieltag: 28.2.2025, 19.30 Uhr: Nürnberg Ice Tigers – Augsburger Panther

50. Spieltag: 2.3.2025, 16.30 Uhr: Augsburger Panther – Kölner Haie

51. Spieltag: 4.3.2025, 19.30 Uhr: Augsburger Panther – Düsseldorfer EG

52. Spieltag: 7.3.2025, 19.30 Uhr: Iserlohn Roosters – Augsburger Panther

Augsburger Panther: Tickets gibt es unter anderem online

Wer ein Spiel der Augsburger Panther im heimischen Curt-Frenzel-Stadion verfolgen möchte, kann Tickets unter anderem auf der Website des AEV erwerben - oder vor Ort im 1878 Shop.