Augsburger Panther

18:37 Uhr

Wie Augsburg sich auf das Eishockey-Länderspiel vorbereitet

Im Jahr 2015 feierte die Nationalmannschaft den Turniersieg beim Deutschland Cup im Curt-Frenzel-Stadion. Am 20. April trifft die DEB-Auswahl in Augsburg auf die Slowakei.

Plus Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft kommt zu einem Länderspiel nach Augsburg. Was im Stadion geändert werden muss und wie die Augsburger Panther beteiligt sind.

Von Milan Sako

Das deutsche Eishockey-Nationalteam kommt mal wieder nach Augsburg und die Fans sind auch im Frühjahr noch gierig auf Eishockey. Die Sitzplatzkarten für den Auftritt am 20. April (17 Uhr) im Curt-Frenzel-Stadion gegen die Slowakei sind weitgehend vergriffen. Mit deutlich mehr als 5000 Zuschauern rechnen die Organisatoren. Bereits in der abgelaufenen Saison meldeten die Augsburger Panther in der Deutschen Eishockey Liga einen Besucherrekord, obwohl die Mannschaft die Hauptrunde auf dem 14. und letzten Tabellenplatz beendete. Aber auch das Nationalteam zieht die Zuschauer an. Die jüngsten Erfolge auf internationalem Parkett wirken sich offenbar aus.

In dieser Woche ist die Auswahl des Deutschen Eishockey Bundes (DEB) noch auf Reisen. Am Montag brach das Team nach Karlsbad in Tschechien auf. Dort stehen in der ersten Phase der Vorbereitung zwei Länderspiele gegen WM-Gastgeber Tschechien an. Die erste Partie findet am Donnerstag (11. April), statt. Spiel zwei in Karlsbad folgt am Samstag (13. April, Spielbeginn jeweils 17:10 Uhr). Beide Partien werden live und kostenfrei auf MagentaSport übertragen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen