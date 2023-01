Augsburger Panther

vor 17 Min.

Augsburger Panther spielen im Kölner Fußballstadion

Gegen die Kölner Haie mit Trainer Uwe Krupp treten die Augsburger Panther am Sonntag im Fußballstadion an.

Plus Am Sonntag sind die Panther bei den Kölner Haien zu Gast – und zwar im Rhein-Energie-Stadion, in dem der 1. FC Köln seine Bundesligaspiele austrägt. Torwart Keller freut sich auf sein zweites Freiluftspiel.

Von Milan Sako Artikel anhören Shape

Am Sonntag um 16.30 Uhr steigt ein besonderes Auswärtsspiel für die Panther. Die Augsburger sind bei den Kölner Haien zu Gast. Aber nicht wie üblich in der 18.000 Zuschauer fassenden Lanxess-Arena in Köln-Deutz. Nein, das Match findet als Freiluftspiel im Rhein-Energie-Stadion statt. Dort trägt der Fußball-Bundesligist 1. FC Köln mit seinem Kulttrainer Steffen Baumgart sonst seine Bundesligaspiele aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen