Baumgartner verkörpert die AEV-Geschichte – jetzt feiert er 100. Geburtstag

Plus Ernst Baumgartner war beim ältesten Eislauf-Verein Deutschlands schon als Spieler, Funktionär und Eislauf-Lehrer aktiv. Noch immer sitzt er gerne am Computer.

Sein Markenzeichen sind die immer noch buschigen Augenbrauen, die mittlerweile komplett weiß sind. Ernst Baumgartner sitzt im Sessel in seinem Zimmer einer Seniorenresidenz. Mittags geht er für sich einkaufen, doch der Radius ist kleiner geworden. Den Service von Frühstück, Mittagstisch und Abendessen gönnt er sich gerne in dem Haus. "Die können besser kochen als ich", sagt der Mann im unverwechselbaren Augsburger Dialekt.