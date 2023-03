Augsburger Panther

17:43 Uhr

Der Sieg gegen Mannheim zeigt: Die Panther können auch anders

Plus Der AEV dreht nach einem 1:3-Rückstand noch das Match gegen die Adler. Kai Suikkanen ist nicht ganz zufrieden, Mannheims Coach Bill Stewart redet sich in Rage.

Von Milan Sako

Für Antti Soramies ist noch lange nicht entschieden, dass die Mannschaft seines Sohnes in die DEL2 absteigen muss. "In den Play-offs der zweiten Liga kann alles passieren. Kassel hat zwar jetzt einen Riesen-Vorsprung, aber das muss in der K.-o.-Runde nichts heißen", sagte der Vater von Panther-Stürmer Samuel Soramies nach dem Erfolg der Augsburger gegen Mannheim und erinnerte daran, dass einst Ingolstadt als DEL-Neunter noch Meister wurde. Was Papa Soramies sagen wollte: Augsburg darf den Mut nicht verlieren. In Play-offs ist alles möglich, auch dass der haushohe Favorit strauchelt.

